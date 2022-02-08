ES só tem 20% das crianças vacinadas contra Covid; desinformação atrasa meta

A expectativa, entretanto, era de que fossem alcançadas pelo menos 7 mil por dia, ou seja, 2 mil a mais do que a média executada. Para especialistas, o problema está ligado à insegurança provocada pela desinformação, que tem feito com que os pais decidam não levar seus filhos para serem imunizados contra a doença que tem registrado picos de contaminação nas últimas semanas.

Média diária de crianças vacinas contra a Covid-19 no ES está em 5 mil Crédito: Freepik

Desde setembro de 2021, adolescentes a partir de 12 anos já vinham sendo imunizados com a versão regular da Pfizer, a mesma utilizada para adultos. Ambas são seguras e eficazes na prevenção dos sintomas do coronavírus , segundo as autoridades sanitárias, sendo a Coronavac contraindicada apenas para crianças imunossuprimidas, caso em que existe opção de usar a Pfizer.

DESINFORMAÇÃO GERA ATRASO

Para o pediatra Rodrigo Aboudib, a despeito de os dados oficiais não informarem quaisquer problemas ou efeitos adversos graves das vacinas em crianças, por meio das redes sociais, principalmente, informações inverídicas se propagam em velocidade assustadora, e acabam confundindo os pais, e tornando-os menos propensos a imunizarem seus filhos.

"Não tenho a menor dúvida que a razão para não estarmos atingindo essa meta é fruto da preocupação dos pais. E a base dessa preocupação é a desinformação sobre a questão da segurança da vacina e ao risco da doença. Infelizmente, nós vemos diariamente nos grupos de WhatsApp pais sendo bombardeados com informações falsas, isso acaba colocando em risco a saúde e a vida das nossas crianças, porque eles não as levam para se vacinar. Essa é a questão principal, e não falta de doses", afirma.

O infectologista pediatra Pedro Massaroni Peçanha observa que, em um primeiro momento, a lentidão da chegada da Pfizer pediátrica, que vinha sendo liberada aos poucos, até mesmo por conta da demora para aquisição pelo Ministério da Saúde , fez com que o ritmo da vacinação avançasse a passos lentos, não apenas no Espírito Santo, mas de modo geral. Agora, entretanto, esta não é a justificativa principal.

"Mesmo com as doses regularizadas, ainda há muita gente insegura em relação à vacina. Acho que é uma questão de informar melhor à população sobre as vacinas disponíveis e principalmente que as duas vacinas são seguras, não tem que ter preferências, pois as duas passaram por todas as fases de testes, foram aprovadas pelos órgãos responsáveis."

O ponto é reforçado ainda pela pediatra e professora universitária Filomena Alencar, que destaca que a liberação da Coronavac garantiu maior agilidade ao processo de vacinação, e é tão segura quanto a alternativa (Pfizer pediátrica).

"A desinformação é um problema sério, principalmente neste período de alta de casos. Lembrando que também há o risco de as crianças se infectarem e precisarem aguardar para vacinar, o que pode atrasar ainda mais atingir os percentuais desejados."

Apesar do percentual relativamente baixo, o Estado capixaba ainda consegue ficar acima da média nacional. Levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa junto aos Estados aponta que 15,3% das crianças brasileiras de 5 a 11 anos estavam vacinadas contra a Covid-19 até esta segunda-feira (7), sendo que cerca de 3,1 milhões de doses foram aplicadas desde janeiro.

O percentual real de crianças imunizadas, entretanto, pode ser diferente, pois apenas 16 Estados disponibilizam abertamente informações sobre a vacinação infantil.

“A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que atualmente uma média de cinco mil crianças estão sendo vacinadas diariamente no Espírito Santo. No intuito de acelerar a vacinação pediátrica, foi pactuado junto aos municípios a vacinação de 90% deste público até 15 de março.”

A secretaria ressalta, entretanto, que para alcançar essa meta terão que ser vacinadas, por dia, uma média de sete mil crianças, ou seja, 2 mil crianças a mais do que a média de imunizações diárias atuais, o que indica que a quantidade de crianças imunizadas ainda é inferior à capacidade de vacinação do Estado.