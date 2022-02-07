Covid-19: ES registra 13.701 mortes e 934 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.701 mortes e 934.798 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 36 óbitos e 10.735 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (7), por meio do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 115.992. Na sequência, aparece Vila Velha (105.488), seguida por Vitória (97.034) e Cariacica (76.905). Na quinta posição está Linhares (47.332), que fica na Região Norte do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 15.291 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 12.037. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 8.960 contaminações.
Até esta segunda-feira (7), mais de 3,08 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 752.865, com 12.757 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,47% no Estado.