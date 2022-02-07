Saiba como lidar com a ansiedade e o medo das crianças na volta às aulas

Como preparar crianças e adolescentes para a volta às aulas no ES Crédito: Jansen Lube/Prefeitura de Vitória

Na avaliação da professora titular no Programa de Pós Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Marili Moreira da Silva Vieira, é importante, primeiramente, ouvir os filhos e ter transparência ao lidar com o tema do retorno às aulas. Neste momento, é necessário que se faça uma reeducação, ressaltando a importância e a necessidade da escola.

"A escola é o trabalho da criança. Os pais estão voltados para o trabalho, e as crianças voltadas para a escola. Cada um na sua tarefa, retomando as tarefas que tínhamos antes da quarentena. É necessário reeducar, tomar consciência e explicar para que serve a escola. 'Você está indo para estudar, para ouvir o professor, rever seus amigos, socializar com eles'", evidencia.

A neuropsicopedagoga, psicopedagoga, terapeuta de família e escritora Penha Peterli ressalta a importância do diálogo com os filhos e a autoridade dos pais, respeitando os sentimentos das crianças e adolescentes. "Tem de dialogar com bondade a necessidade deles se readaptarem às aulas presenciais, porque, a partir de agora, com todos os cuidados, cumprindo os protocolos, será obrigatório."

ROTINAS, RUPTURAS E CONTINUIDADES PÓS-QUARENTENA

Para Marili, este é o momento de analisar o que deve ser rompido e o que deve continuar no pós-quarentena. A possibilidade de estar mais perto dos filhos na execução das atividades escolares é um dos elementos que, na avaliação dela, precisa permanecer.

"A quarentena, para todos nós, adultos e crianças, gerou a possibilidade de criação de novos hábitos, como as crianças sentarem para fazer a lição com os pais olhando, por perto. Esse é um ganho que as famílias têm que tentar não perder. É uma ênfase neste fato de que agora a criança pode estudar nos dois lugares, em casa e na escola. "

OUÇA E DIALOGUE

Neste momento de retomada, a principal dica das especialistas é ouvir as crianças e adolescentes, para entender de fato o que eles estão sentindo a respeito da volta às atividades presenciais, às rotinas e do contato com o público.

"Às vezes, podemos pensar que eles estão com medo de voltar, e não, estão loucos da vida para voltar; ou pensar que eles estão animados para voltar, e ignorar algum medo que estejam manifestando. É importante ouvir, permitir que eles falem", explica Marili.

"Temos que fazer algumas perguntas que provoquem neles o visualizar desse retorno, porque aí você consegue ouvir o seu filho" Marili Moreira da Silva Vieira - Professora titular no Programa de Pós Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Já Penha evidencia que, na neurociência, os seres são capazes de reescrever a vida. "Nessa rotina diferente, eles vão se adaptar, vão se conectar com as novas coisas que vão surgindo. O cérebro tem a capacidade de se adaptar, de se modificar ao longo da experiência de vida. Então, à medida que o estudante vai retomando a ida à escola, o cérebro vai construindo a capacidade de conviver e viver bem no ambiente."

Pergunte às crianças o que elas estão sentindo, o que acham que vão fazer, como vai ser quando reverem os amigos novamente;



Faça uma retomada com elas, relembrando o que eles gostavam quando iam à escola;

Converse e explique que o perigo total ainda não passou e que é necessário usar a máscara, passar álcool em gel e lavar as mãos mais vezes por dia;

Questione se o medo de voltar tem a ver com uma possível contaminação pela Covid-19 e explique sobre a proteção, que alguns grupos já estão vacinados e da importância de confiar nos protocolos.

"Quando eu sou capaz de falar e tem alguém me escutando, eu também me escuto" Marili Moreira da Silva Vieira - Professora titular no Programa de Pós Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Professor na sala de aula Crédito: Divulgação/Pexels

ATENÇÃO COM OS ADOLESCENTES

Marili ressalta que, tanto com as crianças quanto com os adolescentes, é importante ouvir. No caso dos mais novos, falar é a forma de extravasar, de "botar para fora", e o pai ou mãe conseguirem ouvir e orientar. Já em relação aos mais velhos, é importante falar porque eles já têm a capacidade de autorreflexão. "O diálogo é o que resolve todos os nossos problemas, com os filhos crianças ou adolescentes", frisa.

Ainda em relação aos adolescentes, a professora frisa que é uma situação mais complexa, mas que ainda assim é fundamental deixá-los falar e questioná-los sobre o motivo de não estarem querendo voltar. A decisão pelo não retorno, no entanto, implica em questões legais para os pais.

"Uma coisa é não querer voltar, outra é não cumprir uma determinação. Se não voltar há outros problemas, de justificar perante a lei por não estar levando o filho à escola", adverte.

Explique as questões legais relacionadas à opção de não voltar;

Evidencie que será a oportunidade de rever os amigos;

Relembre as atividades físicas feitas nas escolas e os momentos de socialização presencial;

Ressalte que agora o adolescente vai ter o professor presencial, não ficando tão sozinho nas tarefas.

A neuropsicopedagoga cita que se a criança ou adolescente já tiverem entrado em uma situação de transtorno, os pais devem buscar ajuda de profissionais médicos, para fazer o diagnóstico e entrar com o tratamento adequado. "A autoridade é importante, mas com respeito ao que o estudante estiver passando", observa.

MANTENHA CONTATO COM A ESCOLA DOS FILHOS

Manter o contato com a escola e saber quais práticas estão sendo tomadas também são importantes, segundo Marili.

Nos primeiros dias, os professores também devem realizar esse papel de escuta e orientação, questionando o que os adolescentes estão sentindo, quais são os medos, para que todos vejam que isso é normal entre os demais colegas e não algo individual.

Já Penha cita que, de início, é recomendado que os professores ofereçam atividades mais prazerosas, de acordo com a vivência e interesse da faixa etária. "A criança vai aprendendo e aumentando a sua capacidade cerebral, para não se sentir estressada com tanto conteúdo."