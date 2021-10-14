Escola do ES usa livro para combater bullying e preconceito

Alunos participantes do projeto da Emef Manoel Martins, em Pontal do Ipiranga, Linhares Crédito: Eloisa Pereira Ricardo

Empatia, gentileza, amizade, família e superação foram reflexões desenvolvidas pelos alunos do 6º ao 9º ano da Emef Manoel Martins, em Pontal do Ipiranga, Linhares , a partir da leitura de “Extraordinário”, da autora Raquel Jaramillo. A leitura do livro infantil foi iniciada em sala, os alunos deram sequência ao trabalho em casa e depois retornaram à escola para desenvolverem outras atividades acadêmicas relacionadas à obra .

Eloísa Pereira Ricardo e Sheila Martins Broseghini, professoras de Língua Portuguesa e idealizadoras do projeto, destacaram que as atividades foram aplicadas para despertar o prazer pela leitura e aumentar o potencial cognitivo e criativo dos alunos.

A meta do projeto educacional é o desenvolvimento do vocabulário possibilitando produções orais, escritas e em outras linguagens. Além disso, proporcionar ao aluno, por meio da leitura, a oportunidade de alargamento dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora.

As professoras comentaram que ao retornar para sala de aula os alunos responderam a um questionamento oral e escrito para verificar se de fato tinham feito a leitura do livro

“Após identificarmos que alguns alunos não tinham lido todo o livro, iniciamos um processo de sensibilização e incentivo à leitura, com um novo prazo. Após isso, toda a turma produziu cartazes com os poemas criados com base nas informações sobre bullying e generosidade. As apresentações para a turma foram gravadas e depois vistas por eles”, conta Eloísa .

Além do livro, os alunos também assistiram, junto com professores, ao filme “Extraordinário”. Na sequência foi promovido um debate para identificar o que tinha de similar ou diferente entre eles.

LIVRO CONTA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO DE UM MENINO

O livro conta a história de Auggie Pullman, um menino de 10 anos que nasceu com uma síndrome genética que lhe causou uma severa deformidade no rosto. Sem nunca ter frequentado uma escola, devido às diversas cirurgias que fez na face, sua mãe lhe ensinava o que podia em casa até que ela e seu pai decidiram que é hora de mudar.