Escritor lança podcast sobre literatura capixaba no Spotify

Reunião do Clube de Leitura no ano passado; agora, por causa da pandemia, encontros são virtuais Crédito: Leia Capixabas/Divulgação

Clube de Leitura “Leia Capixabas” lançou um podcast no Spotify um canal digital sobre a literatura brasileira produzida no Espírito Santo. Criado pelo escritor Anaximandro Amorim, que também escreve e narra os textos, o canal estreou no último domingo (28) e será atualizado semanalmente. O endereço é https://open.spotify.com/show/5IAwQKn7LR1FuC5YiFHjIn.

“A proposta é não apenas divulgar o trabalho do grupo, mas, também, servir como uma fonte de pesquisa e divulgação da literatura produzida no Espírito Sant o. A ideia é criar, semanalmente, conteúdo de cinco minutos, sobre ações do clube, história da literatura produzida no ES, dicas de sites, livros e autores e notícias da nossa produção capixaba”, explica Amorim.

O conteúdo do podcast está também no Instagram no endereço @leiacapixabas. O Clube de Leitura “Leia Capixabas” foi criado por Anaximandro em abril do ano passado. É um produto do Minicurso de História da Literatura do ES, que o escritor ministrou em 2018. “Tínhamos 16 pessoas. Delas, em torno de umas oito ou dez do grupo original participam ativamente. Agregamos mais pessoas ao longo do tempo.”

As reuniões regulares do clube são mensais, no terceiro sábado de cada mês, por gênero literário. Em cada encontro, os participantes têm de cinco a dez minutos para expor um livro de autor do ES, de nascimento ou coração, de qualquer época. “Nós nos reuníamos no Trapiche Gamão, no Centro de Vitória, mas com a pandemia, estamos promovendo encontros via Zoom. Não é necessário ter formação em Literatura. Ouvintes são bem-vindos”, convida o escritor.

Devido às medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia do novo coronavírus , o clube está fazendo reuniões virtuais abertas ao público. No dia 18 de julho, será a vez do debate sobre romance; no dia 15 de agosto, crônica; dia 19 de setembro, biografia; em 17 de outubro, infantojuvenil; e no dia 21 de novembro será promovido um sarau de confraternização. O link para acessar as reuniões serão divulgados no dia do evento pelo Instagram @leiacapixabas.