Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conhecimento

A leitura de empresários e executivos do ES na quarentena

A pedido da coluna, importantes nomes do setor privado do Estado contaram quais livros estão lendo durante a pandemia do coronavírus e aproveitaram para dar outras sugestões de leitura

Públicado em 

28 abr 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Bibilioteca Crédito: Pixabay
A coluna convidou alguns nomes de peso da iniciativa privada do Espírito Santo para pedir sugestões de livros que têm feito parte de suas rotinas durante a pandemia do coronavírus. Empresários e executivos contaram quais têm sido suas leituras de cabeceira, e aproveitaram para sugerir uma obra que os marcou em algum momento da vida. 
As sugestões mostraram-se bem diversas, com opções que vão de obras ligadas aos negócios, passando pela ficção até a leitura religiosa. Ficou curioso ou curiosa? É só conferir a lista abaixo! Quem sabe alguma dica dos convidados da coluna pode ser a sua próxima escolha literária.  

Liberato Milo

Vice-presidente de Chocolates da Nestlé Garoto

Liberato Milo é vice-presidente de Chocolates da Nestlé Garoto Crédito: Nestlé/Divulgação

Livro da quarentena:

“História Breve da Humanidade”, de Yuval Harari.

Livro que marcou e indica:

“Homo Deus”, também de Yuval Harari. Mescla ciência, história e filosofia para tentar traçar uma imagem do futuro da humanidade. Muitas questões filosóficas são discutidas, tais como a experiência humana, o individualismo, emoções e consciência.

Eduarda Buaiz

Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

Eduarda Buaiz é diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos  Crédito: Ricardo Medeiros

Livro da quarentena:

Estou lendo toda a coleção de Sidney Sheldon. Neste momento, “Juízo Final”.

Livro que marcou e indica:

Durante a pandemia, acho que a literatura e a ficção trazem uma série de benefícios: são antídotos para reduzir o estresse e, ao mesmo tempo, aguçam os sentidos e estimulam a criatividade, que é um atributo fundamental no mundo dos negócios em qualquer época, mas especialmente num período como esse.

Renan Chieppe

Presidente do Grupo Águia Branca

Renan Chieppe é presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Divulgação

Livro da quarentena:

“A startup enxuta”, de Eric Ries. Na verdade, esse finalizei antes um pouco da crise.

Livro que marcou e indica:

“O poder do agora”, de Eckhart Tolle. É leve e orienta um pensamento para todas as áreas da vida. Ajuda a entender que o passado é passado e devemos focar naquilo que realmente podemos fazer em cada situação.

Antonio Carlos Torres

Sócio-fundador da Fortlev e diretor da Fortlev Solar

O empresário Antonio Carlos Torres é um dos fundadores da Fortlev Crédito: Elizeu Dias/Fortlev

Livro da quarentena e um que marcou:

O meu favorito e o que estou lendo ainda mais nesta quarentena é a Bíblia.

Rúbia Zanelato

Diretora da Kemp Engenharia

Rúbia Zanelato é fundadora e diretora da Kemp Engenharia Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Livro da quarentena:

“Meu Imóvel, Meu Mundo”, de Marcus Araújo

Livro que marcou e indica:

“Sonho Grande”, de Cristiane Correa.  A biografia de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira aborda os princípios de uma gestão de sucesso, que mostra sobre a importância da meritocracia como estratégia de fortalecimento da empresa, da marca e, principalmente, da equipe. Acredito muito nesse perfil de trabalho e tento, ao máximo, trazer para dentro da minha empresa.

Rodrigo Miranda

Cofundador e CEO da Shipp e Zaitt

Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp Crédito: André Tomasi/Divulgação

Livro da quarentena:

“Como chegar ao sim”, de Roger Fisherm, William Ury e Bruce Patton.

Livro que marcou e indica:

“Como fazer amigos e influenciar pessoas”, de Dale Carnegie. O livro ensina sobre gatilhos para bons relacionamentos. Foi importante durante as negociações e momentos mais difíceis que passei recentemente.

Diogo Roberte

Cofundador e CBO (Chief Business Officer) do PicPay

Diogo Roberte é cofundador e CBO (Chief Business Officer) do PicPay Crédito: Paulo Vitale/Divulgação PicPay

Livro da quarentena:

“O lado difícil das situações difíceis”, de Ben Horowitz.

Livro que marcou e indica:

“Blink - A decisão num piscar de olhos”, de Malcolm Gladwell.   Fala sobre o poder do inconsciente em nossas decisões. Muitas vezes, queremos ser 100% racionais e pensar muito em uma decisão e, por conta disso, podemos ignorar a capacidade do nosso inconsciente.

Veja Também

'Quarenteners' criam novos hábitos em casa durante pandemia

Grandes empresas entram em ação na luta contra o coronavírus

Combate à Covid-19 será mais eficiente com a participação de empresas

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas empresas espírito santo Covid-19 Coronavírus no ES Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados