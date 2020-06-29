Tratamento com plasma será testado em pacientes com Covid-19 no ES

Hemoes faz coleta de plasma para utilizar em pacientes com Covid-19 no Estado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma pesquisa liderada pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) vai utilizar plasma no tratamento de pacientes internados com Covid-19 . As transfusões poderão começar nesta semana, segundo Rachel Lacourt, diretora-técnica da instituição.

A pesquisa do Espírito Santo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Conep), órgão nacional que regulariza pesquisas, assim como entidades estaduais para que pudesse ser realizada. Em parceria com a Vigilância Epidemiológica do Espírito Santo e o Laboratório Central (Lacen), o Hemoes está entrando em contato com pessoas que tiveram comprovadamente a Covid-19.

Até agora, 20 pessoas curadas já doaram o plasma, que é coletado por um equipamento específico. O doador também deve atender a todos os requisitos da doação de sangue, como peso, idade e demais critérios de saúde.

"O sangue é composto por três partes. Uma é a hemoglobina, que é a parte vermelha, onde estão as hemácias responsáveis por transportar o oxigênio para os tecidos. A parte branca do sangue, os leucócitos, faz a defesa do nosso organismo. E a terceira parte é o plasma, onde estão as proteínas e também os anticorpos. É essa que nos interessa", explicou a médica.

A segunda etapa do estudo, segundo Rachel Lacourt, é a transfusão do plasma para pacientes internados em estado grave no Hospital Jayme Santos Neves, referência no Estado para o tratamento de infectados pelo novo coronavírus

"A proposta científica nossa é que o paciente que receber o plasma obtenha um número expressivo de anticorpos contra o vírus da Covid-19. Desse modo, sendo pacientes que tenham um certo potencial de gravidade da doença, esperamos melhorar a resposta imunológica dele, reduzindo o tempo de internação, tempo de ventilação mecânica e o desfecho negativo, que é a taxa de mortalidade", definiu Lacourt.

Testes como estes estão sendo realizados nos Hemocentros dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e também em outros países. "É um projeto que exige certo rigor e que depende da tabulação de dados. A ideia é aplicar em até 50 paciente e mais 50 equivalentes não receberem o plasma, tendo uma amostra de 100 pessoas", detalhou.

Nem todos os internados vão receber plasma, apenas os que a família ou o paciente aceitarem participar da pesquisa.