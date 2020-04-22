Leitura e escrita ajudam a desconectar e relaxar durante a quarentena

Homem lendo Crédito: Yeko Photo Studio

A Organização Mundial da Saúde já constatou que a quarentena tem sido um momento intensificador do estresse. Em relatório, recomendou ações que podem diminuir os impactos psicológicos negativos gerados pela pandemia. Uma dessas dicas diz respeito ao tempo lendo notícias sobre o assunto, a OMS indicou que as pessoas devem evitar passar muitas horas se debruçando na temática.

Para contornar a exposição ao bombardeamento de informações, uma sugestão é usar da escrita como forma de distração e terapia. A psicóloga Geiziane Menezes explica que o ato de escrever pode proporcionar enfrentamento de situações adversas, reorganização de pensamentos e o controle do estresse. A prática gera o desfoque do problema, "É um momento de olhar para si", afirmou Menezes.

Além de escrever para espantar os males, outra forma de se distanciar do pensamento sobre a crise de saúde é aproveitando o tempo para ler. A estudante Izabela Toscano está fazendo exatamente isso, passou a usar o tempo ocioso para retomar o hábito da leitura: "Peguei Dom Casmurro para ler durante a noite. Considero um bom horário, pois me acalma e me desliga um pouco."

Como o relato ilustra, por meio das palavras, podemos nos desconectar um pouco da realidade, permitindo momentos de relaxamento. Livros com toque cômico, romances e quadrinhos são boas opções de gêneros para deixar o estresse e a ansiedade de lado. Fique por dentro das sugestões de leituras que trouxemos para vocês:

PLACAS TECTÔNICAS

Livro Placas Tectônicas Crédito: Reprodução/ Capa Placas Tectônicas

Autora: Margoux Motin

Margoux Motin Sinopse: Aos 35 anos, Margaux Motin narra os erros e acertos que abalaram sua existência em páginas repletas de humor e realidade. Uma separação e um novo amor mudam radicalmente sua vida de mulher com trinta e poucos anos de idade; uma época em que decisões abruptas podem levar a consequências desastrosas. As páginas da HQ além de tudo, fazem brilhar os olhos com suas ilustrações.

CARNE VIVA

Livro Capa Carne Viva Crédito: Reprodução/ Capa Carne Viva

Autora: Lívia Corbellari

Lívia Corbellari Sinopse: A obra reúne poemas produzidos entre os anos de 2015 e 2019, trabalhando temáticas cotidianas e centradas na figura do feminino, sem a suavidade esperada pelo tema. Os poemas falam ainda da brutalidade do tempo, da destruição e da falta, mas também fala de amor, de desejo e da força feminina, sempre resistindo para sobreviver. Uma obra que pensa a mulher através dos versos, opção para quem mesmo relaxando não quer deixar as questões sociais de lado.

RITA LEE: UMA AUTOBIOGRAFIA

Livro Rita Lee: Uma autobiografia Crédito: Reprodução/ Capa Rita Lee: Uma autobiografia

Autora: Rita Lee

Rita Lee Sinopse: Uma obra de memórias da vida icônica roqueira que fez parte do grupo musical os Mutantes. Rita narra seus tropeços e glórias de forma cômica e autêntica, tornando uma biografia fácil de ler. Recheada de fotografias que revivem um passado cheio de passagens interessantes.

O HOMEM DE LATA

Livro Homem de Lata Crédito: Reprodução/ Capa Homem de Lata

Autora: Sarah Winman

Sarah Winman Sinopse: Em 1963, Ellis e Michael eram dois garotos de doze anos que se tornaram grandes amigos. Durante muito tempo, sempre foram apenas os dois, andando pelas ruas de Oxford, ensinando um ao outro coisas como nadar, descobrir autores e livros e a esquivar-se dos punhos de seus pais dominadores. Até que um dia, algo muito maior que uma grande amizade cresce entre eles. Mas então, avançamos cerca de uma década nesta história e encontramos Ellis, agora casado com Annie, e Michael não está mais por perto. O que leva à pergunta: o que aconteceu nos anos que se seguiram? Uma história de amor profunda, mas que leva paz em diversos trechos passados nas ruas da Inglaterra e da França.

OS MAGOS

Livro Os Magos Crédito: Reprodução/ Capa Os Magos