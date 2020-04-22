Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Literatura

Leitura e escrita ajudam a desconectar e relaxar durante a quarentena

Especialistas sugerem que as pessoas se desconectem por algumas horas do excesso de informações recebidas. Confira diferentes títulos que podem ser uma opção de fuga do estresse proporcionado pelo isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:01

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:01

Homem lendo
Homem lendo Crédito: Yeko Photo Studio
A Organização Mundial da Saúde já constatou que a quarentena tem sido um momento intensificador do estresse. Em relatório, recomendou ações que podem diminuir os impactos psicológicos negativos gerados pela pandemia. Uma dessas dicas diz respeito ao tempo lendo notícias sobre o assunto, a OMS indicou que as pessoas devem evitar passar muitas horas se debruçando na temática. 
Para contornar a exposição ao bombardeamento de informações, uma sugestão é usar da escrita como forma de distração e terapia. A psicóloga Geiziane Menezes explica que o ato de escrever pode proporcionar enfrentamento de situações adversas, reorganização de pensamentos e o controle do estresse. A prática gera o desfoque do problema, "É um momento de olhar para si", afirmou Menezes.  
Além de escrever para espantar os males, outra forma de se distanciar do pensamento sobre a crise de saúde é aproveitando o tempo para  ler.  A estudante Izabela Toscano está fazendo exatamente isso, passou a usar o tempo ocioso para retomar o hábito da leitura: "Peguei Dom Casmurro para ler durante a noite. Considero um bom horário, pois me acalma e me desliga um pouco." 
Como o relato ilustra, por meio das palavras, podemos nos desconectar um pouco da realidade, permitindo momentos de relaxamento. Livros com toque cômico, romances e quadrinhos são boas opções de gêneros para deixar o estresse e a ansiedade de lado. Fique por dentro das sugestões de leituras que trouxemos para vocês:

PLACAS TECTÔNICAS

Livro Placas Tectônicas
Livro Placas Tectônicas Crédito: Reprodução/ Capa Placas Tectônicas
  • Autora: Margoux Motin
  • Sinopse: Aos 35 anos, Margaux Motin narra os erros e acertos que abalaram sua existência em páginas repletas de humor e realidade. Uma separação e um novo amor mudam radicalmente sua vida de mulher com trinta e poucos anos de idade; uma época em que decisões abruptas podem levar a consequências desastrosas. As páginas da HQ além de tudo, fazem brilhar os olhos com suas ilustrações. 

CARNE VIVA

Livro Capa Carne Viva
Livro Capa Carne Viva Crédito: Reprodução/ Capa Carne Viva
  • Autora: Lívia Corbellari
  • Sinopse: A obra reúne poemas produzidos entre os anos de 2015 e 2019, trabalhando temáticas cotidianas e centradas na figura do feminino, sem a suavidade esperada pelo tema. Os poemas falam ainda da brutalidade do tempo, da destruição e da falta, mas também fala de amor, de desejo e da força feminina, sempre resistindo para sobreviver. Uma obra que pensa a mulher através dos versos, opção para quem mesmo relaxando não quer deixar as questões sociais de lado. 

RITA LEE: UMA AUTOBIOGRAFIA

Livro Rita Lee: Uma autobiografia
Livro Rita Lee: Uma autobiografia Crédito: Reprodução/ Capa Rita Lee: Uma autobiografia
  • Autora: Rita Lee
  • Sinopse: Uma obra de memórias da vida icônica roqueira que fez parte do grupo musical os Mutantes. Rita narra seus tropeços e glórias de forma cômica e autêntica, tornando uma biografia fácil de ler. Recheada de fotografias que revivem um passado cheio de passagens interessantes.

O HOMEM DE LATA

Livro Homem de Lata
Livro Homem de Lata Crédito: Reprodução/ Capa Homem de Lata
  • Autora: Sarah Winman
  • Sinopse: Em 1963, Ellis e Michael eram dois garotos de doze anos que se tornaram grandes amigos. Durante muito tempo, sempre foram apenas os dois, andando pelas ruas de Oxford, ensinando um ao outro coisas como nadar, descobrir autores e livros e a esquivar-se dos punhos de seus pais dominadores. Até que um dia, algo muito maior que uma grande amizade cresce entre eles. Mas então, avançamos cerca de uma década nesta história e encontramos Ellis, agora casado com Annie, e Michael não está mais por perto. O que leva à pergunta: o que aconteceu nos anos que se seguiram? Uma história de amor profunda, mas que leva paz em diversos trechos passados nas ruas da Inglaterra e da França. 

OS MAGOS 

Livro Os Magos
Livro Os Magos Crédito: Reprodução/ Capa Os Magos
  • Autor: Lev Grossman
  • Sinopse: Quentin Coldwater é um gênio precoce às vésperas de entrar na faculdade. Como a maioria das pessoas, Quentin acreditava que a magia não era algo real. Tudo muda quando é surpreendentemente admitido em uma secreta e exclusiva universidade de estudos mágicos, ao norte de Nova York. Após se esgueirar por um terreno baldio do Brooklyn na tarde de inverno em que deveria ter feito sua entrevista para entrar em Princeton, Quentin se vê, em pleno verão, no idílico campus da misteriosa Brakebills. Ali , ele dá início a uma extensa e rigorosa iniciação ao universo acadêmico da feitiçaria moderna ao mesmo tempo, descobre também os princípios boêmios da vida universitária: amizades, amores, sexo e álcool.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados