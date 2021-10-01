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Na rede estadual

Escolas do ES vão voltar a funcionar sem rodízio de alunos

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande pelas redes sociais, que orienta as redes municipais e privada a adotar o mesmo protocolo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 out 2021 às 18:24

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 18:24

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
As escolas estaduais não vão mais precisar fazer rodízio de alunos Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou pelas redes sociais, na noite desta sexta-feira (01), que as escolas da rede estadual vão voltar a funcionar sem a necessidade de rodízio de estudantes, medida que havia sido implementada como protocolo de segurança contra a Covid-19.
A flexibilização da regra passa a valer no próximo dia 11. O governador orientou que as redes municipais e privada também adotem a medida.

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Casagrande fez o anúncio junto a divulgação do novo mapa de risco do Estado, que traz oito municípios em risco moderado e 70 em risco baixo.
O secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, explicou que a mudança se dará porque o distanciamento hoje adotado nas escolas da rede, de 1,5 metro, voltará à medida anterior à pandemia, de 1,20 metro, conforme estabelecido em norma do Conselho Estadual de Educação (CEE). 

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O rodízio, esclareceu Vitor, só era adotado nos casos em que o espaço físico das escolas não permitia manter a distância definida pelo protocolo de segurança contra a Covid-19. Assim, as unidades de ensino implementaram o revezamento que, agora, deixará de ser realizado. Só estarão autorizados a continuar em aulas remotas os alunos que tenham laudo médico contraindicando a atividade presencial. 
A mudança será publicada em portaria e, segundo o secretário, é voltada para a rede estadual, mas há uma orientação para que as escolas municipais e particulares adotem a mesma medida. 
O vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Gomes, disse que a entidade vai aguardar a publicação do documento para que sejam feitos os encaminhamentos e orientação às escolas. 
A União dos Dirigentes Municipais de Ensino do Espírito Santo (Undime-ES) também foi procurada e, segundo a presidente da entidade,  Maria Olímpia Dalvi, o anúncio foi uma surpresa. Ela disse que vai reunir os secretários na próxima semana e, após o encontro, se manifestar sobre o assunto,

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