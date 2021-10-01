Escolas do ES vão voltar a funcionar sem rodízio de alunos

As escolas estaduais não vão mais precisar fazer rodízio de alunos Crédito: Fernando Madeira

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou pelas redes sociais, na noite desta sexta-feira (01), que as escolas da rede estadual vão voltar a funcionar sem a necessidade de rodízio de estudantes, medida que havia sido implementada como protocolo de segurança contra a Covid-19

A flexibilização da regra passa a valer no próximo dia 11. O governador orientou que as redes municipais e privada também adotem a medida.

O novo Mapa de Risco traz 70 cidades em risco baixo e 8 no moderado. A partir do dia 11 as escolas estaduais retomam as aulas obrigatórias e sem rodízio. Ficam de forma remota os alunos com laudo médico. Orientamos às demais redes (municipal e privada) que sigam a normativa. pic.twitter.com/z8iH6noqnx — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 1, 2021

O secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, explicou que a mudança se dará porque o distanciamento hoje adotado nas escolas da rede, de 1,5 metro, voltará à medida anterior à pandemia, de 1,20 metro, conforme estabelecido em norma do Conselho Estadual de Educação (CEE).

O rodízio, esclareceu Vitor, só era adotado nos casos em que o espaço físico das escolas não permitia manter a distância definida pelo protocolo de segurança contra a Covid-19. Assim, as unidades de ensino implementaram o revezamento que, agora, deixará de ser realizado. Só estarão autorizados a continuar em aulas remotas os alunos que tenham laudo médico contraindicando a atividade presencial.

A mudança será publicada em portaria e, segundo o secretário, é voltada para a rede estadual, mas há uma orientação para que as escolas municipais e particulares adotem a mesma medida.

O vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Gomes, disse que a entidade vai aguardar a publicação do documento para que sejam feitos os encaminhamentos e orientação às escolas.