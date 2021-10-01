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75º mapa de risco

Covid-19: ES tem 8 cidades fora do risco baixo; Grande Vitória se mantém

Divulgada nesta sexta-feira (1°), nova classificação vale a partir da próxima segunda (4) e permanecerá em vigor até o domingo, dia 10 de outubro

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 18:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 out 2021 às 18:16
75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo
75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Subiu para oito o número de municípios classificados no risco moderado para a transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo:
O 75º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (1º), pelo governo do Estado.
Covid-19 - ES tem 8 cidades fora do risco baixo; Grande Vitória se mantém
Dessas cidades, Ecoporanga, Ibatiba e Guaçuí já estavam neste nível de ameaça na classificação anterior. As demais passaram a integrar a lista nesta atualização e terão que voltar a conviver com restrições no horário de funcionamento de bares e restaurantes, por exemplo. Já Irupi retornou ao risco baixo.
O novo mapa vale a partir da próxima segunda-feira (4) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 10 de outubro. A Grande Vitória continua no risco baixo. Apesar da piora no cenário estadual, com mais municípios em risco moderado, não há cidades em risco alto ou extremo.

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Alfredo Chaves, Apiacá, Ibatiba, Rio Bananal, Santa Teresa e São José do Calçado, que saíram do risco baixo e passaram para o risco moderado.
  • Melhorou: Irupi, que deixou o risco moderado e foi para o risco baixo.
75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo
75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco moderado: Alfredo Chaves, Apiacá, Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba, Rio Bananal, Santa Teresa e São José do Calçado.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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