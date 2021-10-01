Covid-19: ES tem 8 cidades fora do risco baixo; Grande Vitória se mantém

75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo

O 75º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado nesta sexta-feira (1º), pelo

75º Mapa de Risco do Espírito Santo traz oito municípios no risco moderado e 70 no risco baixo

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.