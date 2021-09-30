Covid-19 no ES: mortes caem 16% em setembro em relação a agosto

Os dados usados nesta reportagem de A Gazeta consideram as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ou seja, os 305 óbitos de setembro foram divulgados ao longo deste mês não necessariamente se referem àqueles que aconteceram nos últimos 30 dias.

Por exemplo: no dia 1º de setembro foram divulgadas 15 mortes em 24 horas. Todas foram contabilizadas como sendo de setembro. Porém, é possível que alguma faça referência a uma morte que aconteceu em agosto, mas só foi notificada no dia 1º.

A mesma estratégia é adotada em relação aos casos confirmados.