Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à Covid-19

Mais de 309 mil pessoas não retornaram para tomar 2ª dose no ES

Em vídeo divulgado na noite desta quinta (24), subsecretário Luiz Carlos Reblin afirmou que aumento significativo de capixabas que não retornaram para a D2 preocupa
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 set 2021 às 20:48

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 20:48

Para receber a imunização, basta ir na unidade de saúde das 8h às 15h. A pessoa será avaliada por um profissional de enfermagem da unidade
Covid-19: subsecretário faz alerta e diz que número significativo de pessoas não retornou para tomar a segunda dose contra o novo coronavírus Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal
Mais de 309 mil pessoas não retornaram para tomar 2ª dose no ES
Mais de 309 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (23) pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Em um vídeo, ele afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está preocupada com o aumento significativo de capixabas que não retornaram para a aplicação da segunda dose (D2). "Temos repetido que a D1 ativa o sistema imunológico, dá a primeira reação. Mas o que consolida e reafirma a imunidade é a segunda dose da vacina", especificou. Veja o vídeo.
Em um apelo, o subsecretário faz um pedido aos capixabas que ainda não agendaram para tomar a segunda dose do imunizante. "Você que ainda não providenciou, verifique na sua cidade se tem para agendar. Ainda mais neste momento em que temos um aumento de casos no Espírito Santo, principalmente, acreditamos, que pela variante Delta", disse.
Por fim, o subsecretário pede que as pessoas se protejam do vírus e protejam as suas famílias, amigos e colegas de trabalho, porque a vacina "é a única barra definitiva contra essa doença".

VACINAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.839.542 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.543.261 também já receberam a segunda aplicação.
Já 114.070 tomaram a dose única da Janssen. De acordo com a secretaria, 38.201 pessoas receberam a dose de reforço, destinada aos idosos com 60 anos ou mais que concluíram o ciclo vacinal há pelo menos cinco meses.

Veja Também

Covid-19: ES reduz para oito semanas intervalo entre doses da Pfizer

Coronavírus: ES registra 12.488 mortes e 579.781 casos confirmados

Teste de vacina em crianças é seguro e necessário, explicam especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina SESA Coronavírus no ES Covid-19 Campanha de vacinação Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados