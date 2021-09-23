Mais de 309 mil pessoas não retornaram para tomar 2ª dose no ES
Mais de 309 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (23) pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.
Em um vídeo, ele afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está preocupada com o aumento significativo de capixabas que não retornaram para a aplicação da segunda dose (D2). "Temos repetido que a D1 ativa o sistema imunológico, dá a primeira reação. Mas o que consolida e reafirma a imunidade é a segunda dose da vacina", especificou. Veja o vídeo.
Em um apelo, o subsecretário faz um pedido aos capixabas que ainda não agendaram para tomar a segunda dose do imunizante. "Você que ainda não providenciou, verifique na sua cidade se tem para agendar. Ainda mais neste momento em que temos um aumento de casos no Espírito Santo, principalmente, acreditamos, que pela variante Delta", disse.
Por fim, o subsecretário pede que as pessoas se protejam do vírus e protejam as suas famílias, amigos e colegas de trabalho, porque a vacina "é a única barra definitiva contra essa doença".
VACINAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.839.542 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.543.261 também já receberam a segunda aplicação.
Já 114.070 tomaram a dose única da Janssen. De acordo com a secretaria, 38.201 pessoas receberam a dose de reforço, destinada aos idosos com 60 anos ou mais que concluíram o ciclo vacinal há pelo menos cinco meses.