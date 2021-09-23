Covid-19: subsecretário faz alerta e diz que número significativo de pessoas não retornou para tomar a segunda dose contra o novo coronavírus Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal

Your browser does not support the audio element. Mais de 309 mil pessoas não retornaram para tomar 2ª dose no ES

contra a Covid-19 no Mais de 309 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacinano Espírito Santo . A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (23) pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Veja o vídeo. Em um vídeo, ele afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está preocupada com o aumento significativo de capixabas que não retornaram para a aplicação da segunda dose (D2). "Temos repetido que a D1 ativa o sistema imunológico, dá a primeira reação. Mas o que consolida e reafirma a imunidade é a segunda dose da vacina", especificou.

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Em um apelo, o subsecretário faz um pedido aos capixabas que ainda não agendaram para tomar a segunda dose do imunizante. "Você que ainda não providenciou, verifique na sua cidade se tem para agendar. Ainda mais neste momento em que temos um aumento de casos no Espírito Santo, principalmente, acreditamos, que pela variante Delta", disse.

Por fim, o subsecretário pede que as pessoas se protejam do vírus e protejam as suas famílias, amigos e colegas de trabalho, porque a vacina "é a única barra definitiva contra essa doença".

VACINAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.839.542 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.543.261 também já receberam a segunda aplicação.