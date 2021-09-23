Covid-19: ES reduz para oito semanas intervalo entre doses da Pfizer

A partir desta sexta-feira (24), o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer contra o novo coronavírus será reduzido para oito semanas.

? Informação importante: a partir de amanhã reduziremos para 8 semanas o prazo mínimo para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, no Espírito Santo. Faça seu agendamento. #VacinasSalvamVidas .

"O imunizante está sendo utilizado para complementação de esquemas vacinais e dose de reforço (60+ e imunossuprimidos), além de ser exclusivo para a vacinação dos seguintes públicos: gestantes, puérperas e adolescentes. A plataforma Vacina e Confia já está atualizada e na próxima semana aproximadamente 60 mil pessoas estarão aptas a receber a D2 no esquema de 8 semanas", completou.