Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A partir desta sexta (24)

Covid-19: ES reduz para oito semanas intervalo entre doses da Pfizer

Informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil no Twitter na noite desta quinta-feira (23)

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:32

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 set 2021 às 19:32
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer: governo do Estado anuncia redução de invervalo entre primeira e segunda dose Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir desta sexta-feira (24), o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer contra o novo coronavírus será reduzido para oito semanas.
A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil no Twitter na noite desta quinta-feira (23). No post, o chefe do Executivo estadual reforça o pedido para que as pessoas continuem fazendo os agendamentos.
Há um mês, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, anunciou a primeira antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para um intervalo de 10 semanas (equivalente a 70 dias). Na ocasião, também no Twitter, ele comentou que cerca de 210 mil capixabas estariam aptos a receber o imunizante no novo prazo. Inicialmente, o intervalo adotado entre as doses para esta fabricante era de 90 dias no Estado.
Na época, Nésio Fernandes defendeu a redução do intervalo entre a primeira e a segunda doses da Pfizer para oito semanas, o equivalente a 56 dias no Estado e informou que a posição foi apresentada ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Na bula do imunizante, o intervalo sugerido é de 21 dias.
A reportagem de A Gazeta acionou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quinta-feira (23) para saber mais detalhes sobre a nova antecipação e esclarecer quantas pessoas estarão aptas para a segunda dose considerando o novo intervalo. Nesta sexta-feira (24), a Sesa respondeu, em nota, que A Secretaria da Saúde informa que o intervalo pôde ser reduzido devido à disponibilidade de doses, acompanhando a orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
"O imunizante está sendo utilizado para complementação de esquemas vacinais e dose de reforço (60+ e imunossuprimidos), além de ser exclusivo para a vacinação dos seguintes públicos: gestantes, puérperas e adolescentes. A plataforma Vacina e Confia já está atualizada e na próxima semana aproximadamente 60 mil pessoas estarão aptas a receber a D2 no esquema de 8 semanas", completou.

Atualização

24/09/2021 - 8:30
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu à demanda. Na próxima semana, aproximadamente 60 mil pessoas estarão aptas a receber a D2 no esquema de 8 semanas. O texto foi atualizado.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 12.488 mortes e 579.781 casos confirmados

Covid-19: ES vai receber remessa com mais de 73 mil doses de vacinas

Teste de vacina em crianças é seguro e necessário, explicam especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Vacina Coronavírus no ES Covid-19 Campanha de vacinação Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados