Coronavírus: ES registra 12.488 mortes e 579.781 casos confirmados

ES tem 12.488 mortes por Covid-19 Crédito: Pixabay

Espírito Santo chegou ao total de 12.488 mortes e 579.781 casos confirmados do novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 986 infecções, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (23) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.784. Na sequência, aparece Vila Velha (72.289), seguida por Vitória (63.369) e Cariacica (43.761). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.716), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.949 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.231. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.612 contaminações.

Até esta quinta-feira, mais de dois milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 555.407, com um acréscimo de 860 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES