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Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.488 mortes e 579.781 casos confirmados

Em 24 horas, Estado registrou 14 óbitos e 986 novas infecções, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quinta-feira (23)

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2021 às 17:34
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
ES tem 12.488 mortes por Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.488 mortes e 579.781 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 986 infecções, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (23) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.784. Na sequência, aparece Vila Velha (72.289), seguida por Vitória (63.369) e Cariacica (43.761). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.716), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.949 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.231. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.612 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de dois milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 555.407, com um acréscimo de 860 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.839.542 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.543.261 também já receberam a segunda aplicação. Já 114.070 tomaram a dose única da Janssen. De acordo com a secretaria, 38.201 pessoas receberam a dose de reforço, destinada aos idosos com 60 anos ou mais que concluíram o ciclo vacinal há pelo menos cinco meses.

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