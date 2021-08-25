ES vai antecipar a 2ª dose da Pfizer para 10 semanas, diz secretário

Em postagem no Twitter, Nésio indicou a redução do intervalo de aplicação da segunda dose da Pfizer Crédito: Fernando Madeira

Pfizer para um intervalo de 10 semanas (equivalente a 70 dias). A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em seu perfil no Twitter. Segundo ele, cerca de 210 mil capixabas estariam aptos a receber o imunizante no novo prazo. Atualmente, o intervalo adotado entre as doses para esta fabricante é de 90 dias no Estado. Espírito Santo vai adiantar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 dapara um intervalo de 10 semanas (equivalente a 70 dias). A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em seu perfil no Twitter. Segundo ele,estariam aptos a receber o imunizante no novo prazo. Atualmente, o intervalo adotado entre as doses para esta fabricante é de 90 dias no Estado.

Ontem pactuamos com os municípios uma ampla mobilização pela #Vacinação com foco na aplicação da 2ª dose. Estamos antecipando imediatamente a 2ª dose da #pfizer para 10s. Temos quase 150 mil capixabas que não retornaram e mais 210 mil aptos a receberem no prazo.#VacinaParaTodos https://t.co/KPwZpPJMkk — Nésio Fernandes (@dr_nesio) August 25, 2021

Your browser does not support the audio element. ES vai antecipar a segunda dose da Pfizer para 10 semanas, diz secretário

O governador informou que 360 mil doses de vacinas que previnem a infecção pelo coronavírus recebidas pelo Espírito Santo do Ministério da Saúde foram enviadas aos municípios.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que vai antecipar o intervalo de aplicação das doses da Pfizer para 10 semanas e explicou que ficou acordado com os municípios a realização de ações para convocar a população para se vacinar, como busca ativa dos que estejam com a segunda dose em atraso.

ESTADO DEFENDIA INTERVALO DE 8 SEMANAS

Na bula do imunizante, o intervalo sugerido é de 21 dias. Em coletiva de imprensa realizada no último dia 16, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, defendeu a redução do intervalo entre a primeira e a segunda doses da Pfizer para oito semanas , o equivalente a 56 dias no Estado. O secretário informou que a posição foi apresentada ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) em uma reunião feita horas antes.

"Defendemos que a população que tenha recebido a vacina há oito semanas já possa receber a segunda dose. Nós consideramos que prazos menores podem não ser adequados por prejudicarem o desempenho do sistema imune. O Ministério da Saúde vai se manifestar nos próximos dias e devemos ter autorização para a aplicação da D2 da Pfizer em um intervalo menor na população de todo o país", disse, na ocasião.