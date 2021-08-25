Vitória abre vagas para segunda dose da Pfizer nesta quarta (25)

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 10h desta quarta-feira (25), agendamento para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Pfizer até dia 11 de junho.
Ao todo, serão disponibilizadas 2.100 vagas. O agendamento da vacinação pode ser feito através do site da Prefeitura de Vitória ou do aplicativo Vitória Online.
A aplicação da vacina será nesta quinta-feira (26) no Manaim Vitória e no Ginásio da Unisales. No momento da aplicação, é necessário levar um documento com foto e o comprovante de vacinação referente à primeira dose.
VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA EM CARIACICA
O município de Cariacica segue com o processo de vacinação contra a gripe Influenza. Para facilitar o acesso da população à vacina, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realiza, até a próxima sexta-feira, a imunização sem necessidade de agendamento no Shopping Moxuara, das 12h às 18h. Podem se vacinar pessoas a partir dos 12 anos de idade. É necessário apresentar apenas um documento de identidade.
Para vacinar a população com idade acima de 6 meses, é preciso realizar o agendamento através do site vacinaeconfia.es.gov.br. A imunização ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para este mesmo público, haverá vacinação sem necessidade de agendamento no Shopping Moxuara neste sábado (28), das 8h às 16h.