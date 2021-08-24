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Imunização

Anvisa amplia prazo de validade da vacina da Astrazeneca

O prazo anterior era de 6 meses;  OMS também já aprovou a extensão da validade, desde que asseguradas as condições de armazenamento em temperaturas de 2°C a 8°C

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 17:31

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 ago 2021 às 17:31
Mão segurando frasco da vacina da Oxford contra a Covid-19
Vitória recebeu cerca de 7,3 mil doses da vacina da Astrazeneca. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a ampliação do prazo de validade da vacina contra a Covid-19, Astrazeneca de seis para nove meses. O imunizante, uma das modalidades da vacina Oxford/AstraZeneca, é produzido pelo laboratório Serum, da Índia, e importado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A ampliação do prazo de validade foi autorizado desde que asseguradas as condições de armazenamento em temperaturas de 2°C a 8°C. A mudança no prazo de validade foi solicitada pela Fiocruz.
Segundo a Anvisa, a permissão também foi concedida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir da autorização do órgão regulador da Índia (CDL, na sigla em inglês).
O CDL analisou dados do Instituto Serum sobre a estabilidade e a possibilidade de uso da vacina com lotes clínicos armazenados por até nove meses. O uso emergencial da vacina Covishield foi aprovado em janeiro deste ano. As primeiras remessas foram importadas pela Fiocruz e disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em janeiro e fevereiro.

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