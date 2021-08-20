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Imunização

Fiocruz entrega 3,9 milhões de doses da vacina contra Covid-19 ao PNI

No total, 308 mil doses são destinadas ao Rio de Janeiro e as demais serão distribuídas aos estados pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Fiocruz

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 15:21

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 ago 2021 às 15:21
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil.
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entrega nesta sexta-feira (20) ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) mais 3,9 milhões de doses da vacina contra covid-19 da AstraZeneca. O imunizante é produzido no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos).
Do total de doses, 308 mil são destinadas ao Rio de Janeiro e as demais serão distribuídas aos demais estados pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Fiocruz.
Com a remessa de hoje, a Fiocruz atinge a marca de 88,4 milhões de doses entregues ao PNI, das quais 84,4 milhões foram produzidas em Bio-Manguinhos e 4 milhões importadas do Instituto Serum, que fica na Índia.

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