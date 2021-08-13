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Imunização contra Covid

Fiocruz entrega 3 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao PNI

Com 22 semanas de entregas ininterruptas, a Fiocruz já produziu e enviou ao Programa Nacional de Imunizações 80,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:55
Vacina Astrazeneca
A Fiocruz já produziu e entregou 80,5 milhões ao Ministério da Saúde e viabilizou a chegada ao país de 4 milhões de doses. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) entregou nesta sexta-feira (13) ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) 3 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra Covid-19.
Com 22 semanas de entregas ininterruptas, a Fiocruz já produziu e entregou 80,5 milhões ao Ministério da Saúde e viabilizou a chegada ao país de 4 milhões de doses produzidas no Instituto Serum, na Índia.
Na entrega desta semana, 233 mil doses foram enviadas diretamente ao estado do Rio de Janeiro, onde ficam a sede da fundação e a fábrica do instituto.
A Fiocruz ressalta que Bio-Manguinhos permanece com capacidade de produção superior à de disponibilização do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) importado para a formulação das vacinas e aguarda a confirmação de novos embarques do insumo ainda para o mês de agosto.

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