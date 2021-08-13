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Imunização

Covid-19: Anvisa pede explicação à Pfizer sobre 3ª dose de vacina

O FDA norte-americano autorizou terceira dose em casos como transplantados e pacientes com dificuldades no sistema imunológico, como HIV positivos e com câncer

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 15:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 ago 2021 às 15:29
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu informações à farmacêutica Pfizer sobre a aplicação da terceira dose da vacina do laboratório contra a Covid-19, denominada Comirnaty.
A agência quer dados sobre os estudos conduzidos pela empresa para avaliar a aplicação dessa dose extra, bem como os resultados obtidos pelas pesquisas. Também foi solicitada uma reunião com representantes da farmacêutica sobre o tema.
A solicitação foi feita com o intuito de obter subsídios sobre o assunto envolvendo a análise feita pela autoridade sanitária dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês). O órgão estadunidense autorizou a terceira dose em determinados casos, como em pacientes que tiveram transplante e pacientes com dificuldades no sistema imunológico, como HIV positivos e com câncer.
A Pfizer obteve autorização para estudos sobre a segurança e eficácia da terceira dose em pacientes ainda em junho. Outras duas pesquisas já foram autorizadas pela Anvisa no país, ambas do laboratório AstraZeneca, que tem acordo com a Fundação Oswaldo Cruz para fabricação de imunizantes contra a covid-19.

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