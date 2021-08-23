Após autorização para a Pfizer, Biden pede a americanos que tomem a vacina

Com o imunizante aprovado de forma definitiva, Biden também pediu que mais companhias passem a obrigar a vacinação entre seus funcionários. Crédito: Carlos Alberto Silva

presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a aprovação integral da vacina contra a Covid-19 fabricada por Pfizer e BioNTech pelo Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa norte-americana) é um "marco" no combate à pandemia no país e instou aos americanos que esperavam pela autorização plena que se vacinem o quanto antes. "Àqueles que esperavam pela aprovação integral do FDA, o momento de se vacinar chegou", disse o mandatário, durante discurso nesta segunda-feira (23).

Agora que um dos imunizantes em uso nos EUA foi aprovado de forma definitiva, Biden também pediu que mais companhias passem a obrigar a vacinação entre seus funcionários.

Entre as empresas que demandam a vacinação nos EUA estão Google, Facebook, Ford, Delta Air Lines e BlackRock. Segundo informação do The Wall Street Journal, a Chevron adotou nesta segunda a medida.

De acordo com Biden, além dos requisitos, incentivos adotados para que americanos se vacinem, como o pagamento de US$ 100 em algumas regiões do país, têm acelerado o ritmo local de imunização.

Segundo ele, 71% da população com 12 anos ou mais já tomou ao menos uma dose das vacinas, enquanto mais de 70 milhões já foram inoculadas com todas as doses necessárias.