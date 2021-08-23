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Prevenção à Covid-19

ES prevê 3ª dose para idosos em setembro e quer reduzir intervalo de vacinação

Pela proposta, Astrazeneca e Pfizer passarão a ser aplicadas com ciclo de 8 semanas; estratégias visam diminuir os riscos de internação e mortes por coronavírus

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:05

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 ago 2021 às 17:05
Espírito Santo recebe nesta semana 193.600 doses para vacinação contra a Covid-19
Lotes de vacina contra a Covid-19 chegam ao Espírito Santo: a partir de setembro, novas estratégias para aplicação Crédito: Sesa
Em um cenário de novo crescimento de casos de Covid-19 no Espírito Santo, o governo do Estado planeja, para setembro, adotar duas novas estratégias: reforçar a imunização de idosos com a terceira dose (D3) e reduzir para oito semanas o intervalo de aplicação da D1 e da D2 dos imunizantes da Pfizer e da Astrazeneca. Também para o próximo mês está previsto o início da vacinação de adolescentes.
As medidas foram anunciadas na tarde desta segunda-feira (23) em entrevista coletiva na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e visam ao controle da disseminação do Sars-Cov-2 (coronavírus) e dos riscos de casos graves e mortes decorrentes da infecção. 

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O secretário Nésio Fernandes explicou que a imunização de adolescentes permitirá a redução da circulação do vírus, ao passo que oferecer uma dose de reforço para os idosos e antecipar a aplicação da segunda dose é uma estratégia capaz de evitar quadros mais graves que podem levar à internação e morte pelo fato de a pessoa não ter o ciclo completo de imunização. Atualmente, o intervalo da D1 para a D2 da Pfizer é de 12 semanas (ou no mínimo 84 dias) e, da Astrazeneca, 10 (pelo menos 70 dias). 
Essas iniciativas dependem da disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde e a expectativa do secretário é que, ao longo desta semana, possa haver um posicionamento definitivo. 
"A vacinação da população com mais de 40 anos com a segunda dose (D2) e a de idosos com a D3, especialmente os que receberam a vacina há mais de seis meses, são as principais medidas capazes de impedir novo crescimento de internações e óbitos no país. No Espírito Santo, vamos perseguir essas estratégias para o mês de setembro"
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde
Entre os idosos, a faixa etária a ser contemplada vai depender da oferta de doses pelo ministério, ou seja, quanto maior a disponibilidade de vacinas, mais pessoas poderão ser beneficiadas com o reforço na imunização. O imunizante a ser utilizado também depende do governo federal, mas, segundo Nésio Fernandes, mesmo com fabricante diferente da D1 e da D2 não haverá prejuízo à estratégia.  
Quanto à redução do intervalo entre as doses de vacina, o secretário avaliou que 8 semanas é o prazo máximo para aplicar a medida, pois não considera adequado, do ponto de vista de resposta imunológica do organismo à Covid-19, um ciclo menor entre a D1 e a D2 da Pfizer e da Astrazeneca. 

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