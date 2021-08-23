ES prevê 3ª dose para idosos em setembro e quer reduzir intervalo de vacinação

Lotes de vacina contra a Covid-19 chegam ao Espírito Santo: a partir de setembro, novas estratégias para aplicação Crédito: Sesa

As medidas foram anunciadas na tarde desta segunda-feira (23) em entrevista coletiva na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e visam ao controle da disseminação do Sars-Cov-2 (coronavírus) e dos riscos de casos graves e mortes decorrentes da infecção.

O secretário Nésio Fernandes explicou que a imunização de adolescentes permitirá a redução da circulação do vírus, ao passo que oferecer uma dose de reforço para os idosos e antecipar a aplicação da segunda dose é uma estratégia capaz de evitar quadros mais graves que podem levar à internação e morte pelo fato de a pessoa não ter o ciclo completo de imunização. Atualmente, o intervalo da D1 para a D2 da Pfizer é de 12 semanas (ou no mínimo 84 dias) e, da Astrazeneca, 10 (pelo menos 70 dias).

Essas iniciativas dependem da disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde e a expectativa do secretário é que, ao longo desta semana, possa haver um posicionamento definitivo.

"A vacinação da população com mais de 40 anos com a segunda dose (D2) e a de idosos com a D3, especialmente os que receberam a vacina há mais de seis meses, são as principais medidas capazes de impedir novo crescimento de internações e óbitos no país. No Espírito Santo, vamos perseguir essas estratégias para o mês de setembro" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

Entre os idosos, a faixa etária a ser contemplada vai depender da oferta de doses pelo ministério, ou seja, quanto maior a disponibilidade de vacinas, mais pessoas poderão ser beneficiadas com o reforço na imunização. O imunizante a ser utilizado também depende do governo federal, mas, segundo Nésio Fernandes, mesmo com fabricante diferente da D1 e da D2 não haverá prejuízo à estratégia.