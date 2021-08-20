Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande fez pronunciamento sobre a pandemia no Estado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Casagrande vê sinais preocupantes da Covid com variante Delta e alta de casos

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , fez um alerta nesta sexta-feira (20) para que a população capixaba não relaxe os cuidados com a pandemia do coronavírus e continue utilizando máscara, reforçando a higiene e a mantendo o distanciamento social.

Em pronunciamento, o governador afirmou que, apesar de alguns bons números e da estabilidade da doença no Estado atualmente, há sinais preocupantes da Covid-19 no Brasil e no mundo, e por isso não é hora de abandonar as medidas de proteção.

O novo mapa de risco apresentado pelo governador traz 76 dos 78 municípios do Espírito Santo em baixo risco de contaminação pela Covid-19 . O índice de ocupação de leitos é pequeno e a taxa de óbitos na média móvel dos últimos 14 dias alcançou cerca de 6,2%. Entretanto, o governador reforçou que não é o momento de abrir mão das defesas, principalmente diante do surgimento de novas variantes do vírus, como é o caso da Delta, já confirmada em território capixaba.

“Temos alguns dados que são bons, temos atividades econômicas e sociais mais liberadas, mas é preciso fazer alguns alertas. O primeiro é que nós estabilizamos a ocupação de leitos, mas nos últimos dias tivemos um pequeno crescimento da ocupação dos leitos de UTI, e da taxa de pessoas contaminadas com Covid nas Upas e nos PAs”, disse.

"Nós estabilizando nesse patamar neste momento, mas estamos preocupados com alguns sinais e algumas informações do Brasil e do mundo" Renato Casagrande - Governador do ES

Casagrande chama atenção para o avanço da variante Delta em Estados vizinhos, em especial o Rio de Janeiro, onde, segundo o governador, a taxa de ocupação de leitos já está em 70% e o número de pessoas contaminadas pelo vírus disparou, embora o índice de óbitos esteja estável.

Por outro lado, em países como Estados Unidos e Israel, onde o percentual da população vacinada com as duas doses do imunizante já está elevado, a média de óbitos voltou a avançar nos últimos meses.

“A variante Delta está provocando maior número de pessoas contaminadas e agora está aumentando o número de pessoas que estão perdendo a vida. Nós precisamos compreender que a cada momento surge uma novidade com relação à pandemia e que nós não podemos abandonar os cuidados em relação ao uso de máscara, não aglomeração, higiene, para a gente poder continuar fazendo uma boa gestão da pandemia.”

"Nós ainda não chegamos ao final da pandemia. Não concluímos o trabalho. O vírus está circulando e mudando, mutando. A cada dia surgem novas variantes. É preciso que a gente tome cuidado especialmente neste momento que a gente vê o mapa cada vez mais verde e a gente relaxa, relaxa completamente e acaba se contagiando ou contagiando pessoas que a gente gosta muito" Renato Casagrande - Governador do ES

AUMENTO DA TESTAGEM: ESTRATÉGIAS DE CONTROLE

O governador reforçou que o Espírito Santo tem ampliado a testagem de pessoas com sintomas gripais, a fim de identificar precocemente o coronavírus e tentar controlar a transmissão do vírus em território capixaba.

Estão sendo realizados testes em locais diversos, como no aeroporto, em hospitais, na Ceasa, além de outros locais também definidos pelos municípios. A orientação é para que ao menor indício de um sintoma gripal a pessoa procure um ponto de testagem.

“Às vezes a pessoa não perde mais o paladar, não perde mais o olfato, sente uma sensação de gripe, acha que é gripe. Mas é importante que a gente faça o teste. Eu fiz o teste semana passada de novo. Comecei a sentir sintomas. Deu negativo. Mas é importante que a gente faça o teste. Por isso estamos ampliando a base de testagem no estado. Isso é importante. E vacina, vacina no braço.”