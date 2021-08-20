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Mapa de risco

Covid-19: ES tem 76 cidades em risco baixo e apenas duas em moderado

Nova classificação foi divulgada no final da tarde desta sexta-feira (20) pelo governo do Estado e entra em vigência a partir da próxima segunda (23)

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 18:01

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 ago 2021 às 18:01
Governo do ES divulga o 69º Mapa de Risco da Covid-19
Governo do ES divulga o 69º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES
O novo mapa de risco do Espírito Santo — que classifica os municípios capixabas com base em indicadores da Covid-19 — foi divulgado nesta sexta-feira (20) pelo governo do Estado e traz 76 cidades em risco baixo e apenas duas no moderado. Não há nenhum município em risco alto ou extremo. A Grande Vitória continua no menor nível de ameaça para a transmissão do coronavírus.
Covid-19: ES tem 76 cidades em risco baixo e apenas duas em moderado
A nova classificação começa a valer a partir da próxima segunda-feira (23) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 29 de agosto. Na comparação com o anterior, o 69º mapa de risco traz mudanças apenas para os municípios de Água Doce do NorteAlto Rio NovoAlegreSão José do CalçadoSooretama e Rio Bananal.

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Rio Bananal e Alto Rio Novo, que saíram do risco baixo e foram para o risco moderado
  • Melhoraram: Água Doce do Norte, Alegre, São José do Calçado e Sooretama, que saíram do risco moderado e foram para o risco baixo
Governo do ES divulga o 69º Mapa de Risco da Covid-19
Governo do ES divulga o 69º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo do ES

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • Risco moderado: Rio Bananal e Alto Rio Novo

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Iniciada em abril de 2020, a estratégia do mapeamento no Estado segue as orientações do Ministério da Saúde e recomendações técnicas de especialistas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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