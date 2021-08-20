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Dia D da vacinação

Mutirão: veja onde se vacinar contra Covid no ES neste sábado (21)

Mobilização será realizada em todo o Espírito Santo e terá 213 mil doses para aplicação no público com mais de 18 anos em postos de saúde, escolas e ginásios

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 08:39

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 ago 2021 às 08:39
Aplicando vacina
Para o Dia D, foram disponibilizadas 213 mil doses de vacinas Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma remessa de 213 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 foi distribuída aos municípios para aplicação neste sábado (21), definido como o Dia D da Vacinação para alcançar o público a partir de 18 anos. De Norte a Sul do Espírito Santo, está prevista uma grande mobilização, com atendimento nas unidades de saúde e também em escolas, ginásios e igrejas. 
Na Região Metropolitana, cujo atendimento no sábado será feito após agendamento on-line, a maioria dos municípios já concluiu o procedimento para marcar a vacinação. Mas ainda há disponibilidade de vagas em Guarapari e também em Viana que, mesmo com sua população imunizada devido ao estudo científico com meia dose da Astrazeneca,  está agendando para atender o público de outras cidades. 

CONFIRA

  • VIANA
  • Total de doses: 12.239 doses
  • Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br
  • Locais de vacinação: drive thru no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã
  • Horário: das 8h às 16h30
  • GUARAPARI
  • Total de doses: 10 mil
  • Agendamento: no site da prefeitura 
  • Locais de vacinação: nas unidades de saúde de Setiba, Jabaraí, Bela Vista, Camurugi, do Caic, Meaípe, Kubitschek; no Centro Municipal de Saúde; e no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. 
  • Horário: das 8h às 16h (conforme o agendamento)
  • VITÓRIA
  • Total de doses: 15,4 mil
  • Agendamento: já realizado
  • Locais de vacinação: Para a primeira dose, no Manaaim, Sesi, Salesiano, Igreja Jardim da Penha, Casa do Cidadão e unidades de saúde de Santo Antônio, São Cristóvão, Ilha do Príncipe, Alagoano e Ilha das Caieiras.  Para a segunda dose, unidades de saúde da Ilha de Santa Maria, Vitória, Jardim Camburi, Maruípe e Conquista.
  • Horário: das 8h às 15h
  • VILA VELHA
  • Total de doses: 23 mil
  • Agendamento: já realizado
  • Locais de vacinação: Tuffy Nader, Tartarugão, Manaaim, Vila Olímpica, Ginásio Osvaldo Ruy, Escola Parque, Boulevard Shopping, Multivix; e unidades de saúde de Ponta da Fruta, Vila Batista, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Araçás, Ibes, Terra Vermelha e Jaburuna. 
  • Horário: não informado
  • SERRA
  • Total de doses: 26 mil
  • Agendamento: já realizado
  • Locais  e horários de vacinação: Nas unidades de saúde, a partir das horas. No Sesi, de Civit, e no Multivix, de Colina de Laranjeiras, das 8h30 às 15h30. No Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 17h30. 
  • CARIACICA
  • Total de doses: 20 mil
  • Agendamento: já realizado
  • Locais de vacinação: Kleber Andrade, colégio Lusíadas, faculdade Multivix, Hospital Meridional, laboratório Cremasco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano e em mais 15 unidades de saúde. 
  • Horário: das 8h às 16 horas
O "Dia D" nos municípios do Sul do Estado deve imunizar mais de 47,8 mil jovens. Cidade polo da região, Cachoeiro de Itapemirim concentra o maior volume de doses a serem aplicadas: serão 15 mil em 24 horas. Para evitar aglomerações, as vacinas podem ser agendadas no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.
Quem mora em Anchieta, também pode adotar o cadastramento via internet, no site da prefeitura, para evitar aglomeração. Por lá, estão disponíveis 2,5 mil doses contra a Covid-19.

VEJA COMO VAI SER NO SUL

  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Total de doses: 15 mil
  • Agendamento: no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br
  • Locais de vacinação: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e 32 unidades básicas de saúde
  • Horário: Na policlínica vai ter o "viradão", das 19 horas desta sexta-feira (20) até as 19h de sábado (21). Nos demais pontos, das 8 às 16h
  • ALEGRE
  • Total de doses: 2 mil (algumas dessas doses foram encaminhadas para distrito que já estão sendo aplicadas)
  • Agendamento: não haverá
  • Local de vacinação: Parque Getúlio Vargas (Praça da Prefeitura)
  • Horário: das 8h30 às 12h
  • ATÍLIO VIVÁCQUA
  • Total de doses: 1 mil
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Local de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde 
  • Horário: das 8h às 15h
  • DORES DO RIO PRETO
  • Total de doses: 954
  • Agendamento: será feito pelo agente comunitário de saúde
  • Locais de vacinação: nas unidades de saúde da sede e distritos, Policlínica Municipal e quadra esportiva ao lado da prefeitura 
  • Horário: das 8h30 às 14h
  • MARATAÍZES
  • Total de doses: 4,9 mil doses
  • Agendamento: não haverá
  • Locais de vacinação: Postos Manaaim, Caic, Cidade Nova, Marataízes 1 e 2, Jacarandá, Lagoa Dantas e Boa Vista
  • Horário: A partir das 8h
  • MUQUI
  • Total de doses: 400
  • Agendamento: não haverá
  • Local de vacinação: Parque de Exposições da cidade
  • Horário: das 8h às 13h
  • JERÔNIMO MONTEIRO
  • Total de doses: estimativa de 500
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Locais de vacinação: Sala de vacina próximo ao jardim de infância e praça em frente ao hospital
  • Horário: das 8h às 12h
  • BOM JESUS DO NORTE
  • Total de doses: 694 doses
  • Agendamento: não haverá
  • Local de vacinação: ESF São João
  • Horário: das 8h às 16h
  • APIACÁ
  • Total de doses: 738
  • Agendamento: não haverá
  • Local de vacinação: Praça do Coreto
  • Horário: das 8h às 12h
  • CONCEIÇÃO DO CASTELO
  • Total de doses: 1 mil
  • Agendamento: não haverá
  • Locais e horários de vacinação: Na Praça da Matriz, das 8 às 11 horas; e na unidade de saúde Nicolau e na sala de vacina do hospital, das 8 às 14 horas
  • VARGEM ALTA
  • Total de doses: 5 mil
  • Agendamento: em definição
  • Locais de vacinação: parque de exposições e em todas as unidades de saúde
  • Horário: Das 8h às 15h, na sede; e até 15h30, no interior
  • ITAPEMIRIM
  • Total de doses: mais de 4 mil
  • Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br
  • Locais de vacinação: Ginásio Waldir Alves (Vila);  ESF Itaipava e Garrafão; Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior (Itaoca)
  • Horário: das 8h às 16h
  • ICONHA
  • Total de doses: 1.200
  • Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e, para as comunidades de Duas Barras e Bom Destino, com agentes comunitários
  • Local de vacinação: No Parque de Exposições
  • Horário: Das 8h às 16h
  • IRUPI
  • Total de doses: 3 mil
  • Agendamento: não haverá
  • Local de vacinação: Ginásio de Esporte da Igreja Presbiteriana
  • Horário: das 8h às 18h
  • VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Total de doses: 1,5 mil
  • Agendamento: não haverá
  • Locais e horários de vacinação: No Polentão (atendendo as unidades de saúde Minete e Vila da Mata), das 8h às 14h30; unidade de saúde do Caxixe, de Vargem Grande e de São João, das 12h30 às 15h30.
  • ANCHIETA
  • Total de doses: 2,5 mil 
  • Agendamento: Pelo site da prefeitura
  • Locais de vacinação: nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Iriri; Baixo Pongal; Alto Pongal; Jabaquara; Mãe-Bá e Recanto do Sol. A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal.
  • Horário: das 8h às 15h
  • BREJETUBA
  • Total de doses: 1,5 mil
  • Agendamento: não haverá
  • Local de vacinação: Ginásio de esportes
  • Horário: das 8h às 14h
  • GUAÇUÍ
  • Total de doses: 2 mil
  • Agendamento: não haverá
  • Locais de vacinação: todos os postos de saúde
  • Horário: das 8h às 13h
Municípios da Região Norte e Noroeste também aderiram à campanha de vacinação. Em São Mateus, está programado até um "viradão", com atendimento da população por 24 horas, das 8h deste sábado (21) até as 8h de domingo (22). 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • COLATINA
  • Total de doses: 2,4 mil
  • Agendamento: será feita distribuição de senhas a partir de 6h30
  • Locais de vacinação: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Clube Itajuby, Camo do Samaritana
  • Horário: A partir das 8 horas
  • SÃO MATEUS
  • Total de doses: não informado
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Locais e horários de vacinação: Drive thru na Catedral, das 8 às 12h; praça Amélia Boroto e Hospital Roberto Silvares, das 10 às 16h; e Capelinha de Guriri, das 17h às 8h (de domingo). 
  • ARACRUZ
  • Total de doses: 5 mil
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Local de vacinação: Ginásio da Arca
  • Horário: das 9h às 16h
  • NOVA VENÉCIA
  • Total de doses: não informado
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Locais e horários de vacinação: No interior, ESF Cristalino, Cedrolândia, Patrimônio do XV e Guararema, das 8h às 12h. Na sede, Faculdade Multivix, das 8h às 12h, e Ginásio Municipal, das 8h às 15h.
  • BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • Total de doses: não informado
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Locais de vacinação: Quadra da Apae, em Bambé; Centro Educacional São Francisco de Assis, em Vila Vicente; Escola Municipal João Bastos, em Vila Gonçalves; auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Vila Landinha.
  • Horário: das 9h às 15h
  • SÃO GABRIEL DA PALHA
  • Total de doses: não informado
  • Agendamento: demanda espontânea
  • Locais de vacinação: Unidades de saúde
  • Horário: das 8h às 13h
  • LINHARES
  • Total de doses: 1,5 mil 
  • Local de vacinação: Ginásio do Sesi, no bairro Aviso 

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