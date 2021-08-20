Mutirão: veja onde se vacinar contra Covid no ES neste sábado (21)

Uma remessa de 213 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 foi distribuída aos municípios para aplicação neste sábado (21), definido como o Dia D da Vacinação para alcançar o público a partir de 18 anos. De Norte a Sul do Espírito Santo, está prevista uma grande mobilização, com atendimento nas unidades de saúde e também em escolas, ginásios e igrejas.
Na Região Metropolitana, cujo atendimento no sábado será feito após agendamento on-line, a maioria dos municípios já concluiu o procedimento para marcar a vacinação. Mas ainda há disponibilidade de vagas em Guarapari e também em Viana que, mesmo com sua população imunizada devido ao estudo científico com meia dose da Astrazeneca, está agendando para atender o público de outras cidades.
CONFIRA
- VIANA
- Total de doses: 12.239 doses
- Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br
- Locais de vacinação: drive thru no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã
- Horário: das 8h às 16h30
- GUARAPARI
- Total de doses: 10 mil
- Agendamento: no site da prefeitura
- Locais de vacinação: nas unidades de saúde de Setiba, Jabaraí, Bela Vista, Camurugi, do Caic, Meaípe, Kubitschek; no Centro Municipal de Saúde; e no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.
- Horário: das 8h às 16h (conforme o agendamento)
- VITÓRIA
- Total de doses: 15,4 mil
- Agendamento: já realizado
- Locais de vacinação: Para a primeira dose, no Manaaim, Sesi, Salesiano, Igreja Jardim da Penha, Casa do Cidadão e unidades de saúde de Santo Antônio, São Cristóvão, Ilha do Príncipe, Alagoano e Ilha das Caieiras. Para a segunda dose, unidades de saúde da Ilha de Santa Maria, Vitória, Jardim Camburi, Maruípe e Conquista.
- Horário: das 8h às 15h
- VILA VELHA
- Total de doses: 23 mil
- Agendamento: já realizado
- Locais de vacinação: Tuffy Nader, Tartarugão, Manaaim, Vila Olímpica, Ginásio Osvaldo Ruy, Escola Parque, Boulevard Shopping, Multivix; e unidades de saúde de Ponta da Fruta, Vila Batista, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Araçás, Ibes, Terra Vermelha e Jaburuna.
- Horário: não informado
- SERRA
- Total de doses: 26 mil
- Agendamento: já realizado
- Locais e horários de vacinação: Nas unidades de saúde, a partir das horas. No Sesi, de Civit, e no Multivix, de Colina de Laranjeiras, das 8h30 às 15h30. No Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 17h30.
- CARIACICA
- Total de doses: 20 mil
- Agendamento: já realizado
- Locais de vacinação: Kleber Andrade, colégio Lusíadas, faculdade Multivix, Hospital Meridional, laboratório Cremasco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano e em mais 15 unidades de saúde.
- Horário: das 8h às 16 horas
O "Dia D" nos municípios do Sul do Estado deve imunizar mais de 47,8 mil jovens. Cidade polo da região, Cachoeiro de Itapemirim concentra o maior volume de doses a serem aplicadas: serão 15 mil em 24 horas. Para evitar aglomerações, as vacinas podem ser agendadas no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.
Quem mora em Anchieta, também pode adotar o cadastramento via internet, no site da prefeitura, para evitar aglomeração. Por lá, estão disponíveis 2,5 mil doses contra a Covid-19.
VEJA COMO VAI SER NO SUL
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Total de doses: 15 mil
- Agendamento: no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br
- Locais de vacinação: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e 32 unidades básicas de saúde
- Horário: Na policlínica vai ter o "viradão", das 19 horas desta sexta-feira (20) até as 19h de sábado (21). Nos demais pontos, das 8 às 16h
- ALEGRE
- Total de doses: 2 mil (algumas dessas doses foram encaminhadas para distrito que já estão sendo aplicadas)
- Agendamento: não haverá
- Local de vacinação: Parque Getúlio Vargas (Praça da Prefeitura)
- Horário: das 8h30 às 12h
- ATÍLIO VIVÁCQUA
- Total de doses: 1 mil
- Agendamento: demanda espontânea
- Local de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde
- Horário: das 8h às 15h
- DORES DO RIO PRETO
- Total de doses: 954
- Agendamento: será feito pelo agente comunitário de saúde
- Locais de vacinação: nas unidades de saúde da sede e distritos, Policlínica Municipal e quadra esportiva ao lado da prefeitura
- Horário: das 8h30 às 14h
- MARATAÍZES
- Total de doses: 4,9 mil doses
- Agendamento: não haverá
- Locais de vacinação: Postos Manaaim, Caic, Cidade Nova, Marataízes 1 e 2, Jacarandá, Lagoa Dantas e Boa Vista
- Horário: A partir das 8h
- MUQUI
- Total de doses: 400
- Agendamento: não haverá
- Local de vacinação: Parque de Exposições da cidade
- Horário: das 8h às 13h
- JERÔNIMO MONTEIRO
- Total de doses: estimativa de 500
- Agendamento: demanda espontânea
- Locais de vacinação: Sala de vacina próximo ao jardim de infância e praça em frente ao hospital
- Horário: das 8h às 12h
- BOM JESUS DO NORTE
- Total de doses: 694 doses
- Agendamento: não haverá
- Local de vacinação: ESF São João
- Horário: das 8h às 16h
- APIACÁ
- Total de doses: 738
- Agendamento: não haverá
- Local de vacinação: Praça do Coreto
- Horário: das 8h às 12h
- CONCEIÇÃO DO CASTELO
- Total de doses: 1 mil
- Agendamento: não haverá
- Locais e horários de vacinação: Na Praça da Matriz, das 8 às 11 horas; e na unidade de saúde Nicolau e na sala de vacina do hospital, das 8 às 14 horas
- VARGEM ALTA
- Total de doses: 5 mil
- Agendamento: em definição
- Locais de vacinação: parque de exposições e em todas as unidades de saúde
- Horário: Das 8h às 15h, na sede; e até 15h30, no interior
- ITAPEMIRIM
- Total de doses: mais de 4 mil
- Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br
- Locais de vacinação: Ginásio Waldir Alves (Vila); ESF Itaipava e Garrafão; Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior (Itaoca)
- Horário: das 8h às 16h
- ICONHA
- Total de doses: 1.200
- Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e, para as comunidades de Duas Barras e Bom Destino, com agentes comunitários
- Local de vacinação: No Parque de Exposições
- Horário: Das 8h às 16h
- IRUPI
- Total de doses: 3 mil
- Agendamento: não haverá
- Local de vacinação: Ginásio de Esporte da Igreja Presbiteriana
- Horário: das 8h às 18h
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Total de doses: 1,5 mil
- Agendamento: não haverá
- Locais e horários de vacinação: No Polentão (atendendo as unidades de saúde Minete e Vila da Mata), das 8h às 14h30; unidade de saúde do Caxixe, de Vargem Grande e de São João, das 12h30 às 15h30.
- ANCHIETA
- Total de doses: 2,5 mil
- Agendamento: Pelo site da prefeitura
- Locais de vacinação: nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Iriri; Baixo Pongal; Alto Pongal; Jabaquara; Mãe-Bá e Recanto do Sol. A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal.
- Horário: das 8h às 15h
- BREJETUBA
- Total de doses: 1,5 mil
- Agendamento: não haverá
- Local de vacinação: Ginásio de esportes
- Horário: das 8h às 14h
- GUAÇUÍ
- Total de doses: 2 mil
- Agendamento: não haverá
- Locais de vacinação: todos os postos de saúde
- Horário: das 8h às 13h
Municípios da Região Norte e Noroeste também aderiram à campanha de vacinação. Em São Mateus, está programado até um "viradão", com atendimento da população por 24 horas, das 8h deste sábado (21) até as 8h de domingo (22).
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- COLATINA
- Total de doses: 2,4 mil
- Agendamento: será feita distribuição de senhas a partir de 6h30
- Locais de vacinação: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Clube Itajuby, Camo do Samaritana
- Horário: A partir das 8 horas
- SÃO MATEUS
- Total de doses: não informado
- Agendamento: demanda espontânea
- Locais e horários de vacinação: Drive thru na Catedral, das 8 às 12h; praça Amélia Boroto e Hospital Roberto Silvares, das 10 às 16h; e Capelinha de Guriri, das 17h às 8h (de domingo).
- ARACRUZ
- Total de doses: 5 mil
- Agendamento: demanda espontânea
- Local de vacinação: Ginásio da Arca
- Horário: das 9h às 16h
- NOVA VENÉCIA
- Total de doses: não informado
- Agendamento: demanda espontânea
- Locais e horários de vacinação: No interior, ESF Cristalino, Cedrolândia, Patrimônio do XV e Guararema, das 8h às 12h. Na sede, Faculdade Multivix, das 8h às 12h, e Ginásio Municipal, das 8h às 15h.
- BARRA DE SÃO FRANCISCO
- Total de doses: não informado
- Agendamento: demanda espontânea
- Locais de vacinação: Quadra da Apae, em Bambé; Centro Educacional São Francisco de Assis, em Vila Vicente; Escola Municipal João Bastos, em Vila Gonçalves; auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Vila Landinha.
- Horário: das 9h às 15h
- SÃO GABRIEL DA PALHA
- Total de doses: não informado
- Agendamento: demanda espontânea
- Locais de vacinação: Unidades de saúde
- Horário: das 8h às 13h
- LINHARES
- Total de doses: 1,5 mil
- Local de vacinação: Ginásio do Sesi, no bairro Aviso