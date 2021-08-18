Covid-19: ES terá 213 mil doses para aplicar em "Dia D", diz Casagrande

Chegou a vez da juventude. Neste sábado (21) disponibilizaremos 213 mil vacinas para 1° dose do público acima de 18 anos em todos os municípios capixaba. Vamos lá, turma. Chame seus amigos e vamos juntos fazer a nossa parte. Só assim vamos vencer essa luta e salvar vidas.

A Secretaria da Saúde informa que o agendamento para o Dia D de Vacinação, no sábado (21), será feito diretamente no município de residência do cidadão e conforme o sistema que cada cidade já utiliza. O público a ser imunizado será a partir de 18 anos e os locais divulgados por cada município.