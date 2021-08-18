Covid-19: ES terá 213 mil doses para aplicar em "Dia D", diz Casagrande

O Espírito Santo terá 213 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para serem aplicadas no "Dia D" de imunização, programado para acontecer no próximo sábado, dia 21 de agosto, em todo o Estado. O número foi divulgado na manhã desta quarta-feira (18), pelo governador Renato Casagrande (PSB), por meio das redes sociais.
A mobilização havia sido anunciada nesta segunda-feira (16), mas sem a quantidade de pessoas que poderiam ser imunizadas. A expectativa é de bater recorde de doses aplicadas, com uma força-tarefa comandada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), junto aos municípios capixabas.
Para a data, a pasta deve contar com o reforço de 300 vacinadores e 600 trabalhadores de apoio. "A Sesa vai montar pontos próprios de vacinação e constituir uma brigada de profissionais que vai se incorporar às equipes municipais", explicou o secretário Nésio Fernandes.
Por meio do "Dia D", o Governo do Estado também garantiu que todas as cidades vão iniciar a vacinação de quem tem 18 anos ou mais. Algumas, como Vitória e Colatina, já começaram a imunizar essa faixa etária. Outras, como Sooretama, anunciaram o feito, justamente, para o sábado (21).
COMO SERÁ A VACINAÇÃO
A Secretaria da Saúde informa que o agendamento para o Dia D de Vacinação, no sábado (21), será feito diretamente no município de residência do cidadão e conforme o sistema que cada cidade já utiliza. O público a ser imunizado será a partir de 18 anos e os locais divulgados por cada município.
A VACINAÇÃO NO ES
Atualmente, mais de 2,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose de um imunizante contra a Covid-19 no Espírito Santo – o que equivale a 60% da população. Dessas, cerca de 960 mil já tomaram a segunda dose. Além delas, quase 114 mil se vacinaram com o imunizante da Janssen, que é de dose única.