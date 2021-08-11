Com o avanço da vacinação, pessoas a partir dos 18 anos começam a ser vacinadas em Colatina

Colatina começa a vacinar pessoas a partir dos 18 anos contra a Covid

Para a vacinação, os interessados têm de levar a carteira de identidade e o CPF. O município alerta que, caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias, deve aguardar nova data para receber a vacina contra o novo coronavírus.