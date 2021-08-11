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Nesta quinta-feira (12)

Colatina começa a vacinar pessoas a partir dos 18 anos contra a Covid

Para ser imunizado, é preciso comparecer a um dos seis pontos de vacinação disponíveis para atender a população na manhã desta quinta-feira (12), entre 8h e 12h

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 ago 2021 às 15:06
Vacina Astrazeneca
Com o avanço da vacinação, pessoas a partir dos 18 anos começam a ser vacinadas em Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária para a vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (12), entre 8h e 12h, pessoas com 18 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 1.620 doses do imunizante serão aplicadas em seis pontos da cidade. A distribuição das senhas ocorre a partir das 6h30, sem necessidade de agendamento do serviço. 
Colatina começa a vacinar pessoas a partir dos 18 anos contra a Covid
Para a vacinação, os interessados têm de levar a carteira de identidade e o CPF. O município alerta que, caso a pessoa tenha tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias, deve aguardar nova data para receber a vacina contra o novo coronavírus.

VEJA OS PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS:

  • Ginásio Zito Dalla (bairro Marista,270 senhas) 
  • Clube ACD (bairro São Silvano, 270 senhas) 
  • Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 270 senhas) 
  • Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 270 senhas) 
  • Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 270 senhas)
  • Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 270 senhas)

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