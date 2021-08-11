Serra abre cerca de 10 mil vagas para vacinação contra a Covid

Agendamentos no município costumam ser abertos sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas

Os agendamentos no município costumam ser abertos sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas. De acordo com a Secretaria de Saúde da Serra, a ampliação de público e o número de doses dos próximos agendamentos estão condicionados ao repasse de novas vacinas ao município.