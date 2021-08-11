Serra abre cerca de 10 mil vagas para vacinação contra a Covid

O município da Serra vai abrir nesta quarta-feira (11), cerca de 10 mil vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19. O agendamento será aberto às 18 horas, e é destinado a pessoas com idade entre 25 e 29 anos.
Também nesta quarta (11), às 19 horas, será aberto o agendamento para vacinação de pessoas com 30 anos ou mais, gestantes, puérperas e caminhoneiros. O agendamento é feito no site da Prefeitura da Serra.
Os agendamentos no município costumam ser abertos sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18 horas. De acordo com a Secretaria de Saúde da Serra, a ampliação de público e o número de doses dos próximos agendamentos estão condicionados ao repasse de novas vacinas ao município.