Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
Covid-19

Estudos sugerem eficácia de 3ª dose da Coronavac em adultos, diz farmacêutica

Uma das pesquisas, conduzida na China, analisou o uso do imunizante em adultos saudáveis entre 18 e 59 anos

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 14:13

Agência Estado

GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Dose da vacina CoronaVac, desenvolvida pela Sinovac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
A Sinovac anunciou, nesta terça-feira, 10, os resultados de dois estudos que apontaram para a eficácia de uma terceira dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa contra o coronavírus, conhecida como Coronavac.
Uma das pesquisas, conduzida na China, analisou o uso do imunizante em adultos saudáveis entre 18 e 59 anos.
De acordo com os testes, a aplicação de uma terceira dose de 6 a 8 meses após a segunda induziu uma "forte resposta imunológica", com o nível de anticorpos neutralizantes até cinco vezes maior que após a segunda injeção.
O outro ensaio concluiu que uma terceira dose será necessária para adultos de 60 anos ou mais.
Segundo os resultados, essa dose de reforço pode levar a um aumento significativo dos anticorpos neutralizantes.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados