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Imunização

Covid-19: Linhares vai vacinar público acima de 27 anos

Serão disponibilizadas 2,5 mil doses. A aplicação da primeira dose ocorre das 8h às 16h em todas as unidades da sede e do interior na próxima quarta-feira (11)

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 12:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2021 às 12:30
Linhares vai iniciar vacinação do público 27+ contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Linhares
O município de LinharesNorte do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (11), a vacinação contra a Covid-19 do público a partir dos 27 anos. A aplicação da primeira dose ocorre das 8h às 16h em todas as unidades da sede e do interior.
Serão disponibilizadas 2,5 mil doses. Para receber, é necessário levar a carteira de vacinação, o Cartão do SUS ou o CPF.
A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que não é necessário chegar cedo às unidades de saúde, para não gerar aglomerações.
Segundo a Prefeitura de Linhares, até o momento, já foram vacinadas 117.236 pessoas, sendo 79.884 com a primeira dose e outras 31.850 com a segunda, além de 5.502 com a dose única.

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