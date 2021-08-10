Covid-19: Linhares vai vacinar público acima de 27 anos

O município de Linhares, Norte do Espírito Santo, inicia nesta quarta-feira (11), a vacinação contra a Covid-19 do público a partir dos 27 anos. A aplicação da primeira dose ocorre das 8h às 16h em todas as unidades da sede e do interior.
Serão disponibilizadas 2,5 mil doses. Para receber, é necessário levar a carteira de vacinação, o Cartão do SUS ou o CPF.
A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que não é necessário chegar cedo às unidades de saúde, para não gerar aglomerações.
Segundo a Prefeitura de Linhares, até o momento, já foram vacinadas 117.236 pessoas, sendo 79.884 com a primeira dose e outras 31.850 com a segunda, além de 5.502 com a dose única.