Pela 1ª vez, enfermaria Covid do Hospital Geral de Linhares está sem pacientes

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são 34 leitos, e neste sábado (7) 24 estão livres. De acordo com a médica Ketoly Pascoal Colati, coordenadora médica da Unidade Sentinela Covid do HGL, a ideia é reduzir a quantidade de leitos disponíveis, mas sendo necessário, eles poderão ser reativados.

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Os últimos meses foram difíceis para os profissionais de saúde deste hospital. O período de maior lotação foi entre março e maio de 2021, sendo o maior pico foi registrado em abril. Agora, toda equipe está otimista com a redução das internações.