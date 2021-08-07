Pela 1ª vez, enfermaria Covid do Hospital Geral de Linhares está sem pacientes

O dia 7 de agosto foi marcado por muita alegria para a equipe médica do Hospital Geral de Linhares (HGL). Pela primeira vez desde o início da pandemia, a enfermaria Covid-19 está vazia, com todos os leitos desocupados. A unidade hospitalar começou a oferecer atendimento para pacientes com a doença em março de 2020. Ao todo, 36 leitos estão disponíveis no momento.
Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são 34 leitos, e neste sábado (7) 24 estão livres. De acordo com a médica Ketoly Pascoal Colati, coordenadora médica da Unidade Sentinela Covid do HGL, a ideia é reduzir a quantidade de leitos disponíveis, mas sendo necessário, eles poderão ser reativados.
Os últimos meses foram difíceis para os profissionais de saúde deste hospital. O período de maior lotação foi entre março e maio de 2021, sendo o maior pico foi registrado em abril. Agora, toda equipe está otimista com a redução das internações.
"Com o avanço da vacinação, a expectativa é de que muito em breve poderemos dar alta ao último paciente internado na UTI e acordar deste pesadelo chamado Covid"
Segundo Saulo Meireles, secretário de Saúde de Linhares, o centro de triagem chegou a receber 400 pacientes por dia e, na tarde deste sábado (7), estava vazio. Ele reforça que a cidade já vacinou mais de 80 mil pessoas contra a Covid-19 e que a imunização é apontada como uma das principais causas da melhora dessa situação.
Com informações de Pollyanna Patrício, TV Gazeta.