O que mudou no ES desde o início do isolamento imposto pela pandemia

Vitória - ES - Abertura do comércio na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória. Crédito: Vitor Jubini

O isolamento social determinado pelo governo do Estado devido à pandemia do novo coronavírus mudou a rotina no Espírito Santo , com a suspensão de atividades, limitação da circulação de pessoas e a restrição à realização de encontros e eventos. Já são mais de dois meses desde que as primeiras medidas foram anunciadas, mas a evolução da Covid-19 em território capixaba ainda deixa a população sem perspectiva de volta à normalidade.

Bares e restaurantes puderam ficar de portas abertas, mas com o horário limite para fechar, às 16h. As restrições impulsionaram os serviços de entrega de produtos desde comida pronta até alimentos da feira. Atividades consideradas essenciais, como a de supermercados e farmácias, foram mantidas, mas obedecendo a critérios de segurança para evitar aglomeração: o número de clientes passou a ser limitado e o uso de máscaras obrigatório.

TERMÔMETRO

As restrições e as medidas de proteção foram sendo incorporadas à medida da evolução da Covid-19 no Estado, e conforme a incidência da doença nos municípios. Num primeiro momento, por exemplo, as máscaras eram recomendadas somente para os profissionais da saúde e para as pessoas que estivessem com sintomas gripais. Contudo, desde que o Espírito Santo passou a ter transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da contaminação, não se deve mais sair às ruas sem o equipamento

LEITOS

O governo ressalta que as ações que limitam as atividades e a circulação de pessoas foram importantes desde o início, em particular o distanciamento social , para que houvesse um controle maior da curva de crescimento da Covid no Estado, e assim fosse possível preparar melhor o sistema de saúde para atendimento aos pacientes graves, que necessitam de internação. Para os leitos de UTI, por exemplo, a ampliação da oferta depende da aquisição de respiradores, cuja demanda mundial compromete o processo de compra.

Em 13 de março, o governador Renato Casagrande anunciou a reserva de 120 leitos na rede pública para assistência das pessoas que desenvolvessem o quadro mais crítico da Covid-19. Nesta quinta-feira (28), já são 1.085, contando intervenções em hospitais estaduais para expansão das vagas e as unidades contratadas em filantrópicos e particulares. Apenas na terapia intensiva, há 507 leitos, com taxa de ocupação em 77,12%.

Os quatro indicadores formam a nova matriz de risco implantada no Espírito Santo esta semana . Por esse novo modelo de análise de dados, mais municípios entraram nos riscos alto e moderado de transmissão. Na classificação, ainda há risco extremo, que obrigaria o governo a ações mais severas.

A grande dificuldade que o Estado tem enfrentado é o desrespeito à determinação de distanciamento social, cuja taxa mínima deveria ser de 55%, porém nos dias de semana fica sempre abaixo dos 50%.