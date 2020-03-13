Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Saiba onde estão os 120 leitos no ES para casos de coronavírus
Na rede pública

Saiba onde estão os 120 leitos no ES para casos de coronavírus

O governo do Estado vai antecipar obras para garantir acomodação em UTIs e quartos para isolamento em hospitais públicos

Publicado em 13 de Março de 2020 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 20:25
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves terá 24 leitos reservados para casos de coronavírus Crédito: Fernando Madeira
O governo do Estado anunciou, em coletiva nesta sexta-feira (13), que serão reservados 120 leitos nos hospitais da rede pública estadual para garantir o atendimento de pacientes que apresentarem condição clínica grave e necessitem de internação em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Parte dessas acomodações estará na Grande Vitória, parte distribuída nas regiões Norte e Sul capixaba.
Serão leitos de UTI e quartos para isolamento de pessoas contaminadas nos seis hospitais de referência que já haviam sido relacionados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) - Dr Jayme Santos Neves, na Serra; Infantil de Vitória; Estadual de Vila Velha (antigo Ferroviários); Silvio Avidos, em Colatina; Roberto Silvares, em São Mateus; e Santa Casa e Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. 
Saiba onde estão os 120 leitos no ES para ,casos de coronavírus
Também  haverá oferta no Hospital Dório Silva, na Serra, cuja estrutura vai passar por obras para poder dispor de 36 leitos de UTI, 14 de isolamento e 15 semi-intensivos.

Veja Também

Quem corre mais risco ao ser contaminado com o coronavírus

Já o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, também terá intervenções para garantir mais 40 leitos, estes para dar suporte ao atendimento de outras doenças uma vez que o Estadual de Vila Velha, que atualmente tem essa finalidade, vai reservar 15 de seus leitos para atender casos que exijam isolamento do paciente. 
As obras,  de acordo com o secretário da Saúde Nésio Fernandes, começam na próxima segunda-feira (16) e a perspectiva é de que os 120 leitos estejam totalmente disponíveis em até 90 dias. 
Nas unidades onde não há necessidade de intervenções na estrutura, como o Dr Jayme Santos Neves, os leitos já estão preparados para o atendimento. Nesta unidade, serão 24. Mas a reserva só vai acontecer, explica Nésio Fernandes, na medida da evolução da doença. 
"Não teria razão deixar 150 leitos ficarem vazios esperando os casos aparecerem. Hoje, não há necessidade de fazer a reserva, mas já sabemos onde iremos liberar esses leitos quando for preciso", ressalta. 

Veja Também

"Mundo está doente, não só com esse vírus", diz leitor sobre Covid-19

Coronavírus: Festa da Penha 2020 pode acontecer em formato virtual

Hospitais particulares se preparam para conter o coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados