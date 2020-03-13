Saiba onde estão os 120 leitos no ES para ,casos de coronavírus

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves terá 24 leitos reservados para casos de coronavírus Crédito: Fernando Madeira

120 leitos nos hospitais da rede pública estadual para garantir o atendimento de pacientes que apresentarem condição clínica grave e necessitem de internação em decorrência do O governo do Estado anunciou, em coletiva nesta sexta-feira (13), que serão reservadospara garantir o atendimento de pacientes que apresentarem condição clínica grave e necessitem de internação em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) . Parte dessas acomodações estará na Grande Vitória, parte distribuída nas regiões Norte e Sul capixaba.

Serão leitos de UTI e quartos para isolamento de pessoas contaminadas nos seis hospitais de referência que já haviam sido relacionados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) - Dr Jayme Santos Neves, na Serra; Infantil de Vitória; Estadual de Vila Velha (antigo Ferroviários); Silvio Avidos, em Colatina; Roberto Silvares, em São Mateus; e Santa Casa e Infantil de Cachoeiro de Itapemirim.

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Também haverá oferta no Hospital Dório Silva, na Serra, cuja estrutura vai passar por obras para poder dispor de 36 leitos de UTI, 14 de isolamento e 15 semi-intensivos.

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Já o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, também terá intervenções para garantir mais 40 leitos, estes para dar suporte ao atendimento de outras doenças uma vez que o Estadual de Vila Velha, que atualmente tem essa finalidade, vai reservar 15 de seus leitos para atender casos que exijam isolamento do paciente.

As obras, de acordo com o secretário da Saúde Nésio Fernandes, começam na próxima segunda-feira (16) e a perspectiva é de que os 120 leitos estejam totalmente disponíveis em até 90 dias.

Nas unidades onde não há necessidade de intervenções na estrutura, como o Dr Jayme Santos Neves, os leitos já estão preparados para o atendimento. Nesta unidade, serão 24. Mas a reserva só vai acontecer, explica Nésio Fernandes, na medida da evolução da doença.