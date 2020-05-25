Secretário explica destino de 160 novos respiradores comprados pelo ES

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Apenas nesta semana, 160 respiradores foram comprados pelo Governo do Espírito Santo para o tratamento da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus . Ao todo, já são mais de 400 leitos adquiridos desde o início da pandemia. Mesmo com os esforços, o secretário de Estado do Governo, Tyago Hoffman, afirma que o número de ocupação de leitos na UTI só aumenta e reforçou a importância do isolamento social como medida de evitar a disseminação da doença.

Em entrevista para jornalista a Fernanda Queiroz, na CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (25), ele explicou o destino dos 160 novos respiradores comprados pelo Goveno. Destes, 60 foram anunciados pelo governador Renato Casagrande, pelo Twitter, no último domingo, e outros 100 virão da Itália, com previsão de chegada na próxima semana.

De acordo com Tyago, apesar do Estado viver hoje um Plano de Convivência, não estamos em um momento "normal". Ele contou que o porcentual de leitos de UTI ocupados estão muito altos, principalmente na Grande Vitória.

"Nós abrimos, ao longo desse tempo, mais de 400 leitos de UTI Covid. Vão chegar mais 100 respiradores na semana que vem. Nós vamos abrir mais 100 leitos de UTI Covid. Mas, eu confesso que a nossa sensação é de estar enxugando gelo. Porque o percentual de ocupação não cai. Então vamos chegar a 700 leitos de UTI Covid, provavelmente nas primeiras semanas de junho e nossa expectativa é de que vamos continuar com a ocupação dos leitos muito alta. É por isso que nós não podemos perder isso de vista e achar que a coisa está voltando ao normal. Nós só estamos conseguindo abrir a atividade econômica e permitir, mesmo que de maneira restritiva, a abertura de um estabelecimento como uma academia, porque nós estamos em um esforço muito grande de abertura leitos", disse.

O secretário completou que o Governo discutiu no último domingo (24) até muito tarde para definir para onde esses respiradores serão enviados. Segundo ele, esse planejamento dos leitos, além do trabalho diário do Governo, é para evitar que os capixabas precisem dar um passo atrás na abertura comercial.

"Mas se nós não tivermos a disciplina do isolamento e o entendimento dos setores comerciais de que é preciso respeitar os protocolos estabelecidos, muito provavelmente o Espírito Santo vai ter quer dar um passo atrás da abertura do comércio", disse.

HOSPITAL DA SERRA RECEBERÁ PELO MENOS 50 RESPIRADORES

Sobre os 60 respiradores anunciados no último domingo (24), Tyago afirma que pelo menos 50 deles irão para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

"Já está definido, a gente só está definido ainda alguns detalhes, mas irão no mínimo 50 para o Jayme, talvez os 60 para o Jayme. Se não forem 60 para o Jayme, irão 50 para lá e os outros dez distribuídos entre Região Sul e Noroeste".

GRANDE VITÓRIA, REGIÃO SUL E NOROESTE

Ele completou que os outros 100 respiradores, que devem chegar da Itália na próxima semana, ainda possuem local de destino a ser definido pelo planejamento. Mas o secretário adiantou que uma parte deve ir para o Hospital Estadual de Vila Velha, o antigo Hospital dos Ferroviários, que também está sendo preparado para receber pacientes de Covid-19 por conta dos números de ocupação de leitos de UTI.