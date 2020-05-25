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Pandemia de Covid-19

Agente de unidade de saúde da Serra morre por coronavírus

A agente de saúde tinha 47 anos e apresentava problemas cardíacos, o que pode ter colaborado para o falecimento. Prefeitura lamentou a morte da servidora e informou que os funcionários que trabalhavam na unidade estão sendo acompanhados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 12:35

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 12:35

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença
Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação
Uma agente de saúde de 47 anos da Prefeitura da Serra, que trabalhava em uma unidade de saúde de Jardim Carapina, teve a morte por Covid-19 confirmada neste domingo (24).
A funcionária estava internada desde sexta-feira (22) no Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Por nota, a prefeitura informou que confirma "com pesar" a morte da servidora pública pelo novo coronavírus. A agente de saúde apresentava problemas cardíacos, o que pode ter colaborado para o falecimento. O óbito dela consta no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Segundo a nota da Prefeitura da Serra, os funcionários da unidade de saúde onde a mulher trabalhava estão sendo acompanhados e, até o momento, nenhum outro servidor adoeceu.

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