Agente de unidade de saúde da Serra morre por coronavírus

Uma agente de saúde de 47 anos da Prefeitura da Serra, que trabalhava em uma unidade de saúde de Jardim Carapina, teve a morte por Covid-19 confirmada neste domingo (24).
A funcionária estava internada desde sexta-feira (22) no Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Por nota, a prefeitura informou que confirma "com pesar" a morte da servidora pública pelo novo coronavírus. A agente de saúde apresentava problemas cardíacos, o que pode ter colaborado para o falecimento. O óbito dela consta no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Segundo a nota da Prefeitura da Serra, os funcionários da unidade de saúde onde a mulher trabalhava estão sendo acompanhados e, até o momento, nenhum outro servidor adoeceu.