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Menores de 14 anos

Suspeito de estuprar filha e enteada é preso no Fórum de Linhares

Após ser encaminhado para a Delegacia de Linhares, o homem foi autuado por estupro de vulnerável e transferido para o Complexo de Xuri, em Vila Velha

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 11:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 ago 2021 às 11:56
Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares
Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, Norte do ES Crédito: TJES
Um homem de 49 anos, suspeito de estuprar a filha e a enteada, menores de 14 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (6) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.
A prisão se deu a partir de uma investigação feita pela 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo o titular da unidade, delegado Fabrício Lucindo, o homem foi autuado por estupro de vulnerável.
“Pelas investigações, ele estuprou uma filha e uma enteada, meninas com menos de 14 anos. A polícia concluiu a investigação e pediu a prisão preventiva dele. Agora, saiu a prisão, ele foi localizado e preso nesta sexta-feira (6)”, afirma.
Ainda segundo Lucindo, os crimes ocorreram no ano de 2020, e o homem já estava sendo procurado. Nesta sexta-feira (6), ele foi ao Fórum, para saber pelo que estaria sendo investigado, foi identificado e preso.
“Ele se dirigiu ao Fórum de Linhares para saber o que estava acontecendo. Os servidores  o identificaram e entraram em contato com a gente. A Polícia Militar foi até o local e efetuou a prisão dele”, explicou.
Após ser encaminhado para a Delegacia de Linhares, o suspeito foi transferido para o Complexo de Xuri, em Vila Velha.

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