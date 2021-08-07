Suspeito de estuprar filha e enteada é preso no Fórum de Linhares

Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, Norte do ES Crédito: TJES

Um homem de 49 anos, suspeito de estuprar a filha e a enteada, menores de 14 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (6) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.

A prisão se deu a partir de uma investigação feita pela 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo o titular da unidade, delegado Fabrício Lucindo, o homem foi autuado por estupro de vulnerável.

“Pelas investigações, ele estuprou uma filha e uma enteada, meninas com menos de 14 anos. A polícia concluiu a investigação e pediu a prisão preventiva dele. Agora, saiu a prisão, ele foi localizado e preso nesta sexta-feira (6)”, afirma.

Ainda segundo Lucindo, os crimes ocorreram no ano de 2020, e o homem já estava sendo procurado. Nesta sexta-feira (6), ele foi ao Fórum, para saber pelo que estaria sendo investigado, foi identificado e preso.

“Ele se dirigiu ao Fórum de Linhares para saber o que estava acontecendo. Os servidores o identificaram e entraram em contato com a gente. A Polícia Militar foi até o local e efetuou a prisão dele”, explicou.