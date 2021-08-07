Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anvisa aprova nova apresentação da vacina CoronaVac
Frasco multidose

Anvisa aprova nova apresentação da vacina CoronaVac

O Instituto Butantan dará às secretarias de saúde dados sobre a nova apresentação, incluindo prazo de validade e bulas em português para evitar o uso incorreto

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 09:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 ago 2021 às 09:30
Chegada do IFA permite retomada da produção de Coronavac
Chegada do IFA permite retomada da produção de Coronavac Crédito: Divulgação | Butantan
A diretoria colegiada da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, uma nova apresentação para a vacina CoronaVac, com frasco-ampola com 1ml, contendo duas doses.
A Anvisa lembra que, atualmente, há duas apresentações aprovadas para Coronavac: frasco-ampola multidose, contendo dez doses, e frasco-ampola dose única, monodose.
A agência explicou que esse pedido do Instituto Butantan de inclusão de nova apresentação constitui uma demanda dos países importadores da vacina, por ter menor custo em comparação à apresentação monodose. A aprovação pela agência ocorreu nesta sexta-feira (6).

USO INCORRETO SERÁ EVITADO

Segundo a Anvisa, a nova apresentação e a apresentação monodose são fabricadas exclusivamente pela Sinovac Life Sciences, que possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação válido, emitido pela agência.
O Instituto Butantan terá que fornecer às secretarias estaduais de saúde e ao Programa Nacional de Imunização (PNI) todas as informações sobre a nova apresentação, incluindo o prazo de validade de 12 meses, bulas e rotulagens em português, a fim de evitar o uso incorreto.
As embalagens em inglês da nova apresentação conterão o alerta "uso emergencial" impresso no cartucho, assim como o prazo de validade de 12 meses aprovado pela Anvisa.

Veja Também

Queiroga diz que estuda como fazer a compensação de doses de vacinas com SP

Ex-assessor do Ministério da Saúde diz à CPI que nunca negociou vacina

CPI aponta contradições após Blanco negar que negociou vacinas com Ministério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Saúde Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados