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Cariacica libera novos agendamentos para vacinação contra Covid-19 nesta quarta (11)

O agendamento para vacinação contra a Covid-19 se inicia a partir das 14h. O Semus ainda informa que existem vagas abertas de agendamento para os trabalhadores industriais

Publicado em 

11 ago 2021 às 12:02

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:02

Vacina contra Covid-19 em Linhares
Vacina contra Covid-19 em Cariacica Crédito: Felipe Tozatto/Secom
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) está abrindo novas vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (11) a partir das 14h. O agendamento é realizado através do site vacinaeconfia.es.gov.br. A Semus informa, também, que existem vagas abertas de agendamento para os trabalhadores industriais.

O NOVO AGENDAMENTO É DESTINADO AOS SEGUINTES PÚBLICOS:

PRIMEIRA DOSE

  • Pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades;
  • Caminhoneiros;
  • Gestantes e puérperas (Pfizer).

SEGUNDA DOSE

  • AstraZeneca para aqueles que tomaram a primeira dose há 70 dias;
  • Pfizer para gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades que tomaram a primeira dose até o dia 28 de maio;
  • CoronaVac para os que tomaram a primeira dose há 28 dias.

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