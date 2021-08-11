Cariacica libera novos agendamentos para vacinação contra Covid-19 nesta quarta (11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) está abrindo novas vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (11) a partir das 14h. O agendamento é realizado através do site vacinaeconfia.es.gov.br. A Semus informa, também, que existem vagas abertas de agendamento para os trabalhadores industriais.
O NOVO AGENDAMENTO É DESTINADO AOS SEGUINTES PÚBLICOS:
PRIMEIRA DOSE
- Pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades;
- Caminhoneiros;
- Gestantes e puérperas (Pfizer).
SEGUNDA DOSE
- AstraZeneca para aqueles que tomaram a primeira dose há 70 dias;
- Pfizer para gestantes e puérperas, trabalhadores da educação e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades que tomaram a primeira dose até o dia 28 de maio;
- CoronaVac para os que tomaram a primeira dose há 28 dias.