Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo Federal propõe vacinar bolsistas da Capes
Impedidos de viajar

Governo Federal propõe vacinar bolsistas da Capes

A iniciativa foi discutida em uma reunião dos ministros da Saúde e da Educação com a presidente da Capes. Serão imunizados quase 2,3 mil bolsistas impedidos de sair do país

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:26

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:26
Vacina Astrazeneca
Os ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciaram que o governo federal vai propor a vacinação de cerca de 2,3 mil bolsistas Crédito: Carlos Alberto Silva
Os ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciaram, nesta terça-feira (10), que o governo federal vai propor a vacinação de cerca de 2,3 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), impedidos de viajar ao exterior para retomar suas pesquisas.
“Estamos aqui para anunciar que, de acordo com a orientação do ministro Queiroga, com a orientação das comissões de vacinação, vamos ter esta oportunidade”, declarou Ribeiro durante o lançamento da Campanha Nacional para Prevenção da Obesidade Infantil, em Brasília.
A iniciativa foi discutida pouco antes do início da cerimônia, durante uma reunião dos dois ministros com a presidente da Capes, Cláudia Mansani. Sem fornecer detalhes, Ribeiro disse que serão imunizados “quase 2,3 mil bolsistas [da Capes] que não podem voltar às atividades fora do país” por ainda não estarem vacinados.
O ministro Queiroga enfatizou a importância da proposta. “Esta ação é muito importante porque precisamos qualificar nossos recursos humanos, e não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Estes bolsistas vão se qualificar e retornar ao Brasil. Não queremos exportar nossos cérebros, que devem estar aqui [no Brasil], produzindo tecnologia de ponta. Queremos exportar commodities, mas em nenhum lugar está escrito que vamos exportar só commodities”, disse o ministro.
A Capes informou que os órgãos envolvidos na vacinação divulgarão, em breve, detalhes sobre o cronograma de vacinação dos bolsistas.

Veja Também

Coronel ignora perguntas da CPI da Covid sobre suspeitas de propina em vacinas

Diretora da OMS critica conduta do mercado na distribuição de vacinas

Anvisa recebe pedido para estudos de vacina contra Covid-19 da UFRJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados