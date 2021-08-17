Covid: ES registra 12.097 mortes e mais de 552 mil casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 12.097 mortes decorrentes da Covid-19 e 552.662 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 719 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados desta terça-feira (17) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.626. Na sequência, aparece Vila Velha (68.617), seguida por Vitória (59.566) e Cariacica (42.225). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.874), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.300 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.473. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.224 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 1,87 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 530.531, com um acréscimo de 801 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação, 2.343.645 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 926.151 também já receberam a segunda dose. Outras 113.797 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única.