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Números da pandemia

Covid: ES registra 12.097 mortes e mais de 552 mil casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 719 infecções pelo novo coronavírus, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 19:35
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Coronavírus: Serra, Vila Velha e Vitória são as três cidades com mais casos no ES Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.097 mortes decorrentes da Covid-19 e 552.662 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 719 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados desta terça-feira (17) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.626. Na sequência, aparece Vila Velha (68.617), seguida por Vitória (59.566) e Cariacica (42.225). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.874), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.300 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.473. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.224 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 1,87 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 530.531, com um acréscimo de 801 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.343.645 pessoas já receberam a primeira dose  de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 926.151 também já receberam a segunda dose. Outras 113.797 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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