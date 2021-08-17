Covid-19: Serra abrirá agendamento para vacinar público acima de 18 anos

A Prefeitura da Serra vai abrir vagas para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas acima dos 18 anos nesta quinta-feira (19). Segundo a administração municipal, a imunização acontecerá no sábado (21), mas não foi divulgada a quantidade de vagas que serão disponibilizadas para agendamento.
Além disso, a prefeitura também abrirá agendamento para a aplicação da segunda dose em gestantes, puérperas e para o público geral que já tomou a primeira dose da vacina.
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município da Serra aplicou, até esta terça-feira (17), 267.931 primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 e 89.259 segundas doses, além de 7.587 imunizantes em dose única.