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Na quinta-feira (19)

Covid-19: Serra abrirá agendamento para vacinar público acima de 18 anos

O agendamento poderá ser feito por meio do site da Prefeitura da Serra nesta quinta-feira (19) e a aplicação das doses vai acontecer no sábado (21)

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 ago 2021 às 15:42
Vacina de Oxford
A Prefeitura da Serra vai abrir agendamento para vacinação do público acima dos 18 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra vai abrir vagas para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas acima dos 18 anos nesta quinta-feira (19). Segundo a administração municipal, a imunização acontecerá no sábado (21), mas não foi divulgada a quantidade de vagas que serão disponibilizadas para agendamento.
Além disso, a prefeitura também abrirá agendamento para a aplicação da segunda dose em gestantes, puérperas e para o público geral que já tomou a primeira dose da vacina. 
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município da Serra aplicou, até esta terça-feira (17), 267.931 primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 e 89.259 segundas doses, além de 7.587 imunizantes em dose única.

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