Linhares faz mutirão para vacinar público com 18 anos ou mais

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou nesta terça-feira (17) que vai começar a vacinar a população a partir de 18 anos nesta quarta-feira (18). O mutirão ocorre das 8h às 16h em cinco locais diferentes. A perspectiva da Secretaria de Estado da Saúda (Sesa) é que todas as cidades capixabas contemplem essa faixa etária até o próximo sábado (21). Confira abaixo:
- Ginásio Poliesportivo de Bebedouro
- Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição
- Ginásio Poliesportivo do Interlagos II
- Ginásio Poliesportivo do Nova Esperança
- Ginásio do Sesi, no bairro Aviso
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão disponibilizadas 6 mil doses, e a vacinação ocorrerá por meio da distribuição de senhas.
Para ser imunizado, é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF e a Carteira de Vacinação. A secretaria ressalta que não é preciso chegar cedo aos locais de vacinação, para não gerar aglomerações.