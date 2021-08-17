Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Nesta quarta (18)

Linhares faz mutirão para vacinar público com 18 anos ou mais

O mutirão ocorre das 8h às 16h em cinco locais diferentes. Serão disponibilizadas 6 mil doses e a vacinação ocorrerá por meio da distribuição de senhas

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:18
Vacina contra Covid-19 em Linhares
Vacina contra Covid-19 em Linhares Crédito: Felipe Tozatto/Secom
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou nesta terça-feira (17) que vai começar a vacinar a população a partir de 18 anos nesta quarta-feira (18). O mutirão ocorre das 8h às 16h em cinco locais diferentes. A perspectiva da Secretaria de Estado da Saúda (Sesa) é que todas as cidades capixabas contemplem essa faixa etária até o próximo sábado (21). Confira abaixo:
  • Ginásio Poliesportivo de Bebedouro
  • Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição
  • Ginásio Poliesportivo do Interlagos II
  • Ginásio Poliesportivo do Nova Esperança
  • Ginásio do Sesi, no bairro Aviso
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão disponibilizadas 6 mil doses, e a vacinação ocorrerá por meio da distribuição de senhas.
Para ser imunizado, é necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF e a Carteira de Vacinação. A secretaria ressalta que não é preciso chegar cedo aos locais de vacinação, para não gerar aglomerações. 

Veja Também

Veja as cidades que anunciaram vacinação acima de 18 anos no Norte e Noroeste do ES

Covid-19: Casagrande anuncia vacinação do público 18+ em todo o ES

Painel “Orgulho da Terra” discute novos investimentos em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chacina de família em Cariacica é derrota inaceitável para a sociedade
Editais e Avisos - 26/05/2026
Câmara de Vila Velha, Câmara de Vereadores
Vereador recorre ao STF para adiar eleição para presidência da Câmara de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados