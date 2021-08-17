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Covid-19: veja agendamento de vacinação do público 18+ na Grande Vitória

Os municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra disponibilizaram novas vagas para o agendamento da vacina contra a Covid-19. Confira os dias dos agendamentos

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:32

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:32
Vacina Astrazeneca
Vila Velha, Cariacica e Serra abrem novos agendamentos para vacinar pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Com mais doses de vacinas contra a Covid-19 chegando ao Espírito Santo, os municípios ampliaram a faixa etária de vacinação do público geral. Ao longo desta semana, Vila VelhaCariacica Serra vão abrir agendamentos para vacinar pessoas com 18 anos ou mais contra o novo coronavírus.
No início da manhã desta segunda-feira (16), 200 mil doses da vacina chegaram ao Aeroporto de Vitória e foram rapidamente distribuídas aos municípios capixabas, que já organizam novos calendários de vacinação para atender à demanda da população. Confira os agendamentos em cada cidade da Grande Vitória:

VILA VELHA 

Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de Vila Velha abrirá 20 mil vagas para agendamento por meio do link no site da administração municipal. O agendamento será de forma fracionada, para atender à demanda inicial.
No mesmo dia, também será dada a continuação ao agendamento do público a partir de 25 anos. Até a manhã desta terça-feira (17), o município já havia aplicado 424.014 doses da vacina, sendo 8.716 da primeira dose e 115.290 da segunda dose.

CARIACICA

O município anunciou que vai abrir 18 mil vagas para esta faixa etária. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o agendamento estará disponível nesta quarta-feira (18), a partir das 14h. O público poderá agendar a vacinação por meio no site vacinaeconfia.es.gov.br.
A prefeitura ressaltou que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. “O avanço da vacinação entre o público mais jovem é um importante passo. A expectativa é que até o final de setembro 100% dos adultos com mais de 18 anos estejam imunizados com a primeira dose em Cariacica”, destacou o município, em nota.

SERRA

A Prefeitura da Serra abrirá vagas para a vacinação no final da tarde desta quinta-feira (19). De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais, a imunização em forma de "mutirão da vacina" acontecerá no sábado (21), mas não foi divulgada a quantidade de vagas que serão disponibilizadas para agendamento. 
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município da Serra aplicou, até esta terça-feira (17), 267.931 primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 e 89.259 segundas doses, além de 7.587 imunizantes em dose única.
Para realizar o agendamento é importante acessar o site da prefeitura e se cadastrar. Vale lembrar que no momento da vacina é necessário levar o comprovante de agendamento impresso, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência — em nome do vacinado ou do responsável.

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