Covid-19: veja agendamento de vacinação do público 18+ na Grande Vitória

Vila Velha, Cariacica e Serra abrem novos agendamentos para vacinar pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

Cariacica e Com mais doses de vacinas contra a Covid-19 chegando ao Espírito Santo , os municípios ampliaram a faixa etária de vacinação do público geral. Ao longo desta semana, Vila Velha Serra vão abrir agendamentos para vacinar pessoas com 18 anos ou mais contra o novo coronavírus.

Confira os agendamentos em cada cidade da Grande Vitória: No início da manhã desta segunda-feira (16), 200 mil doses da vacina chegaram ao Aeroporto de Vitória e foram rapidamente distribuídas aos municípios capixabas, que já organizam novos calendários de vacinação para atender à demanda da população.

VILA VELHA

No mesmo dia, também será dada a continuação ao agendamento do público a partir de 25 anos. Até a manhã desta terça-feira (17), o município já havia aplicado 424.014 doses da vacina, sendo 8.716 da primeira dose e 115.290 da segunda dose.

CARIACICA

A prefeitura ressaltou que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. “O avanço da vacinação entre o público mais jovem é um importante passo. A expectativa é que até o final de setembro 100% dos adultos com mais de 18 anos estejam imunizados com a primeira dose em Cariacica”, destacou o município, em nota.

SERRA

De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município da Serra aplicou, até esta terça-feira (17), 267.931 primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 e 89.259 segundas doses, além de 7.587 imunizantes em dose única.