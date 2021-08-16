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Avanço na imunização

Covid-19: ES recebe 200 mil doses de vacinas em apenas um dia

Segundo a Sesa, um lote com 145.080 doses da Pfizer chegou ao Estado na manhã desta segunda-feira (16) e outro com 62.840 doses da AstraZeneca chega durante a noite

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:10

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:10
O Estado vai receber duas remessas que totalizarão mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19
Chegaram ao Estado, na manhã desta segunda-feira (16), 145.080 doses da Pfizer/BionTech Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo recebe, nesta segunda-feira (16), duas remessas de vacinas contra a Covid-19 que totalizarão 207.920 doses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trata-se de dois lotes de imunizantes, um com 145.080 doses da Pfizer/BionTech e outro com 62.840 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
O Estado vai receber duas remessas que totalizarão mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19
Estado recebe duas remessas, que totalizarão mais de 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa
A Sesa informou que o lote com os imunizantes da Pfizer já chegou ao Aeroporto de Vitória durante a manhã, e o carregamento com as vacinas da AstraZeneca chega durante a noite desta segunda-feira. A pasta explicou que as doses serão destinadas à imunização dos grupos por faixa etária e grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação (PNI).
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as vacinas serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios ainda nesta segunda-feira. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul acontecerá nesta terça-feira (17).

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