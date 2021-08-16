Covid-19: ES recebe 200 mil doses de vacinas em apenas um dia

O Espírito Santo recebe, nesta segunda-feira (16), duas remessas de vacinas contra a Covid-19 que totalizarão 207.920 doses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trata-se de dois lotes de imunizantes, um com 145.080 doses da Pfizer/BionTech e outro com 62.840 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
A Sesa informou que o lote com os imunizantes da Pfizer já chegou ao Aeroporto de Vitória durante a manhã, e o carregamento com as vacinas da AstraZeneca chega durante a noite desta segunda-feira. A pasta explicou que as doses serão destinadas à imunização dos grupos por faixa etária e grupos prioritários do Plano Nacional de Vacinação (PNI).
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as vacinas serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios ainda nesta segunda-feira. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de Saúde Norte, Central e Sul acontecerá nesta terça-feira (17).