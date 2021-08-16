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Números da pandemia

Covid: ES registra 12.087 mortes e mais de 551 mil casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 485 infecções pelo novo coronavírus, conforme atualização do Painel Covid-19 realizada nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:12
coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.087 mortes decorrentes da Covid-19 e 551.943 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 485 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados desta segunda-feira (16) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.539. Na sequência, aparece Vila Velha (68.506), seguida por Vitória (59.489) e Cariacica (42.192). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.836), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.284 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.459. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.214 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 1,86 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 529.730, com um acréscimo de 701 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.343.645 pessoas já receberam a primeira dose  de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 926.151 também já receberam a segunda dose. Outras 113.797 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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