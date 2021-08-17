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Agendamento na quarta (18)

Covid: Cariacica abre 18 mil vagas para vacinar acima de 18 anos

A prefeitura da cidade ressalta que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. Veja como participar

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 07:39

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

17 ago 2021 às 07:39
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Jovens de 18 anos ou mais poderão agendar vacina contra a Covid em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de Vila Velha anunciar e Vitória abrir o agendamento da vacina contra a Covid-19 para jovens de 18 anos ou mais, agora é a vez de Cariacica também disponibilizar doses para este público. O município anunciou que vai abrir 18 mil vagas para esta faixa etária.
O agendamento estará disponível nesta quarta-feira (18) a partir das 14h. O público poderá fazer a marcação das vacinas pelo site vacinaeconfia.es.gov.br. A prefeitura ressalta que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. “Portanto, se você tem 19, 20, 21, 22, 23, 24, ou idades acima, também pode realizar o agendamento”, informou, em comunicado.
De acordo com a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara, a previsão do município é vacinar com a primeira dose todo o público adulto, com mais de 18 anos, até o fim do mês que vem.
“O avanço da vacinação entre o público mais jovem é um importante passo. A expectativa é que até o final de setembro 100% dos adultos com mais de 18 anos estejam imunizados com a primeira dose em Cariacica”, destacou.

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DOSES PARA OUTROS PÚBLICOS

Junto com as doses para o público de 18 anos ou mais, também será aberto nesta quarta-feira (18) às 14h o agendamento para quem precisa tomar a segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac. Serão duas mil vagas para este grupo.
Atualmente, estão sendo vacinadas com a primeira dose pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades, gestantes e puérperas, além do público que já tomou a primeira dose de AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac, em Cariacica.

Atualização

17/08/2021 - 1:14
Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Cariacica aumentou o número de doses disponibilizadas para agendamento. O número subiu de 15 mil para 18 mil doses. O texto e título desta matéria foram atualizados.  

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