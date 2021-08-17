Covid: Cariacica abre 18 mil vagas para vacinar acima de 18 anos

Jovens de 18 anos ou mais poderão agendar vacina contra a Covid em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

nesta quarta-feira (18) a partir das 14h. O público poderá fazer a marcação das vacinas pelo site O agendamento estará disponívelO público poderá fazer a marcação das vacinas pelo site vacinaeconfia.es.gov.br . A prefeitura ressalta que o agendamento é para pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. “Portanto, se você tem 19, 20, 21, 22, 23, 24, ou idades acima, também pode realizar o agendamento”, informou, em comunicado.

De acordo com a secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara, a previsão do município é vacinar com a primeira dose todo o público adulto, com mais de 18 anos, até o fim do mês que vem.

“O avanço da vacinação entre o público mais jovem é um importante passo. A expectativa é que até o final de setembro 100% dos adultos com mais de 18 anos estejam imunizados com a primeira dose em Cariacica”, destacou.

DOSES PARA OUTROS PÚBLICOS

Junto com as doses para o público de 18 anos ou mais, também será aberto nesta quarta-feira (18) às 14h o agendamento para quem precisa tomar a segunda dose das vacinas Astrazeneca, Pfizer e Coronavac. Serão duas mil vagas para este grupo.

Atualmente, estão sendo vacinadas com a primeira dose pessoas com 25 anos ou mais sem comorbidades, gestantes e puérperas, além do público que já tomou a primeira dose de AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac, em Cariacica.