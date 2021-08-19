Coronavírus: ES registra 12.117 mortes e mais de 554 mil casos

Novo coronavírus: em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 1.089 novos casos da doença no ES

Até esta quinta-feira, mais de 1,88 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 532.247, com um acréscimo de 905 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.