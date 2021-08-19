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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.117 mortes e mais de 554 mil casos

Em 24h, foram registrados 10 óbitos e 1.089 infecções pela Covid-19, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 18:42
O novo coronavírus causa da Covid-19
Novo coronavírus: em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 1.089 novos casos da doença no ES Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.117 mortes decorrentes da Covid-19 e 554.668 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 1.089 novas infecções pelo novo coronavírus, conforme dados desta quinta-feira (19) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.807. Na sequência, aparece Vila Velha (68.932), seguida por Vitória (60.139) e Cariacica (42.318). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.971), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.398 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.519. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.266 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 1,88 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 532.247, com um acréscimo de 905 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.401.320 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 970.076 também já receberam a segunda dose. Outras 113.817 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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