Coronavírus: ES chega a 12.127 mortes e registra mais de 555 mil casos

Novo coronavírus já matou mais de 12 mil pessoas apenas no Espírito Santo

Até esta sexta-feira, mais de 1,88 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 533.234, com um acréscimo de 987 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.