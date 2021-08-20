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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 12.127 mortes e registra mais de 555 mil casos

Em 24 horas, Estado registrou 10 dez óbitos e 1.035 novas infecções pela Covid-19, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta sexta-feira (20)

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:19
Novo coronavírus já matou mais de 12 mil pessoas apenas no Espírito Santo
Novo coronavírus já matou mais de 12 mil pessoas apenas no Espírito Santo Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.127 mortes e 555.703 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados dez novos óbitos e 1.035 novas infecções, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.893. Na sequência, aparece Vila Velha (68.992), seguida por Vitória (60.478) e Cariacica (42.363). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.033), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.455 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.522. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.287 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 1,88 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 533.234, com um acréscimo de 987 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

A VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, também da Sesa, 2.415.825 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 983.451 também já receberam a segunda dose. Além delas, 113.839 foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única. 

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