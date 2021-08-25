Covid-19: ES terá mutirão da segunda dose com 360 mil vacinas

Intensificação na aplicação da segunda dose contra a Covid-19 será na sexta (27) e sábado (28) Crédito: Márcia Leal/PMCI

Sexta-feira (27) e sábado (28) serão os dias da D2. Agora nosso foco será a aplicação da 2ª dose. Para isso, já distribuímos aos municípios 360 mil doses recebidas do @minsaude. Faça sua parte, vamos juntos salvar vidas. Agora é a sua vez. #TrabalhaVacinaEConfia — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 25, 2021

Em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (26), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, deu mais informações sobre o mutirão. Desta vez, o foco será dado na aplicação da segunda dose em pessoas que estão em atraso e no grupo que completará o prazo nesta semana.

“Neste fim de semana nós temos o objetivo de vacinar principalmente a D2, a segunda dose da vacina contra Covid. Então, aqueles que estão com a segunda dose atrasada, aqueles que estão dentro do período para tomar a segunda dose, façam o seu agendamento. Verifique na sua cidade qual será o modelo de agendamento, qual será o modelo de aplicação e compareça para tomar a segunda dose”, disse.

PRAZO DA D2 REDUZIDO PARA 10 SEMANAS

Sobre as pessoas que estão aguardando o prazo do cartão de vacinação, é preciso muita atenção: o subsecretário anunciou que os municípios já foram informados que o prazo para a segunda dose das vacinas da Pfizer e Astrazeneca foi reduzido de 12 para 10 semanas. Portanto, as pessoas devem verificar a data da primeira dose e checar se já podem ser imunizadas neste mutirão.

Além disso, o site vacinaeconfia.es.gov.br já está atualizado com o novo prazo. Por isso, a ferramenta é útil para o cidadão que quiser saber se já está apto para receber a segunda dose. Para isso, basta acessar o site e se cadastrar.

“Nós acabamos de comunicar os municípios que, tanto na vacina Pfizer quanto na Astrazeneca, o prazo da segunda dose vai agora para 10 semanas. Então, todos devem verificar no cartão e contar 10 semanas a partir da primeira dose. Ou então, entrar no site vacinaeconfia.es.gov.br e fazer o cadastro, que lá vai aparecer automaticamente se a pessoa já está na janela para a segunda dose”, informou, em entrevista à TV Gazeta, nesta quinta-feira (26).

Ainda de acordo com o subsecretário, o Estado vai receber mais uma carga de vacinas nesta quinta-feira (26). Isso vai abastecer o estoque dos municípios para o mutirão. "Vai ter vacina para todo mundo que está com a vacina atrasada e também para quem tem que tomar a segunda dose nesta semana. Nós já temos 360 mil doses nos municípios. Com o que chega hoje e ainda será entregue, nós teremos cerca de 580 mil doses para este fim de semana", completou.

PRIMEIRO MUTIRÃO VACINOU 150 MIL

Atualização Em entrevista à TV Gazeta, nesta quinta-feira (26), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, deu mais informações sobre o mutirão. O texto foi atualizado com as informações.

SEGUNDA DOSE EM ATRASO

Na segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que 146.927 pessoas estão com o esquema de vacinação em atraso no Espírito Santo. Na ocasião, o subsecretário em Vigilância e Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou:

"Estamos em uma condição de aumento de casos, mas estabilidade das internações. Além da segunda dose da vacina, lembramos que tem uma grande quantidade de pessoas com a segunda dose atrasada. Estamos fazendo uma busca ativa dessas pessoas" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário em Vigilância e Saúde do Espírito Santo

O secretário Nésio Fernandes também aproveitou para reforçar que o avanço da vacinação da D2, para quem tem mais de 40 anos, é fundamental para consolidar a queda das internações e óbitos. "O Espírito Santo irá persistir nessas estratégias", garantiu.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES terá mutirão da segunda dose com 360 mil vacinas

A VACINAÇÃO NO ES