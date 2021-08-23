Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos próximos 15 dias

ES vai ampliar oferta de 2ª dose para alcançar público com mais de 40 anos

A proposta visa atender especialmente faixa etária da população mais suscetível aos casos graves e mortes por Covid-19 para completarem o ciclo de imunização

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:03

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:03
Vacinação
A população precisa retornar às unidades de saúde para tomar a segunda dose Crédito: Carlos Alberto Silva
Após ofertar vacina para alcançar toda a população adulta com pelo menos a primeira dose (D1) contra a Covid-19, o Espírito Santo vai concentrar esforços para ganhar escala na imunização com a segunda dose (D2).
O foco é voltado à população a partir de 40 anos, mais suscetível aos quadros graves da doença, e que já estaria apta a receber a D2 considerando a perspectiva de redução do intervalo da Astrazeneca e da Pfizer para oito semanas
Com o Dia D de vacinação para o público de 18 anos ou mais no último sábado (21), o Estado chegou a 81% da população adulta com pelo menos uma dose. Agora, é necessário avançar na imunização com a D2 e, para tanto, nas próximas duas semanas a Secretaria da Saúde (Sesa) pretende disponibilizar de 70 a 80% das remessas para a segunda dose. 

Veja Também

ES prevê 3ª dose para idosos em setembro e quer reduzir intervalo de vacinação

Covid-19: ES tem aumento de casos e reserva mais leitos para setembro

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse, em coletiva nesta segunda-feira (23), que dos novos lotes que chegarem ao Espírito Santo a prioridade será para a D2, sobretudo para a faixa etária mais vulnerável ao Sars-Cov-2 (coronavírus). 
"Os próximos 15 dias serão de ampla mobilização para aplicação da D2 na população com mais de 40 anos, nos trabalhadores e grupos prioritários vacinados no semestre anterior. O avanço oportuno da segunda dose das diversas vacinas na população com mais de 40 anos pode nos dar a expectativa de que no mês de outubro teremos a consolidação da queda de internação e óbitos no Estado", pontuou. 
Apesar da importância de tomar a segunda dose para completar o ciclo de imunização, muitas pessoas não retornaram às unidades de saúde para receber a D2. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, tratou do assunto na coletiva e disse que os municípios têm feito uma busca ativa para localizar esse público de modo a garantir a proteção contra a Covid-19, especialmente na forma mais grave. Atualmente, segundo a assessoria da Sesa, há 146.927 pessoas com a segunda dose em atraso. 

LEIA MAIS 

TOC: pandemia agrava sintomas de pessoas com transtorno; entenda

ES recebe novo lote com 65 mil doses de vacinas contra a Covid-19

ES atinge 81% de adultos vacinados com ao menos uma dose, diz Casagrande

Covid: vacinação de jovens não é autorização para largar máscara, diz secretário

Entenda por que a variante Delta ameaça o ES e o fim da pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados