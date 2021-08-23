ES vai ampliar oferta de 2ª dose para alcançar público com mais de 40 anos

Após ofertar vacina para alcançar toda a população adulta com pelo menos a primeira dose (D1) contra a Covid-19, o Espírito Santo vai concentrar esforços para ganhar escala na imunização com a segunda dose (D2).
O foco é voltado à população a partir de 40 anos, mais suscetível aos quadros graves da doença, e que já estaria apta a receber a D2 considerando a perspectiva de redução do intervalo da Astrazeneca e da Pfizer para oito semanas.
Com o Dia D de vacinação para o público de 18 anos ou mais no último sábado (21), o Estado chegou a 81% da população adulta com pelo menos uma dose. Agora, é necessário avançar na imunização com a D2 e, para tanto, nas próximas duas semanas a Secretaria da Saúde (Sesa) pretende disponibilizar de 70 a 80% das remessas para a segunda dose.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse, em coletiva nesta segunda-feira (23), que dos novos lotes que chegarem ao Espírito Santo a prioridade será para a D2, sobretudo para a faixa etária mais vulnerável ao Sars-Cov-2 (coronavírus).
"Os próximos 15 dias serão de ampla mobilização para aplicação da D2 na população com mais de 40 anos, nos trabalhadores e grupos prioritários vacinados no semestre anterior. O avanço oportuno da segunda dose das diversas vacinas na população com mais de 40 anos pode nos dar a expectativa de que no mês de outubro teremos a consolidação da queda de internação e óbitos no Estado", pontuou.
Apesar da importância de tomar a segunda dose para completar o ciclo de imunização, muitas pessoas não retornaram às unidades de saúde para receber a D2. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, tratou do assunto na coletiva e disse que os municípios têm feito uma busca ativa para localizar esse público de modo a garantir a proteção contra a Covid-19, especialmente na forma mais grave. Atualmente, segundo a assessoria da Sesa, há 146.927 pessoas com a segunda dose em atraso.