ES vai ampliar oferta de 2ª dose para alcançar público com mais de 40 anos

A população precisa retornar às unidades de saúde para tomar a segunda dose Crédito: Carlos Alberto Silva

Após ofertar vacina para alcançar toda a população adulta com pelo menos a primeira dose (D1) contra a Covid-19 , o Espírito Santo vai concentrar esforços para ganhar escala na imunização com a segunda dose (D2).

O foco é voltado à população a partir de 40 anos, mais suscetível aos quadros graves da doença, e que já estaria apta a receber a D2 considerando a perspectiva de redução do intervalo da Astrazeneca e da Pfizer para oito semanas

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, disse, em coletiva nesta segunda-feira (23), que dos novos lotes que chegarem ao Espírito Santo a prioridade será para a D2, sobretudo para a faixa etária mais vulnerável ao Sars-Cov-2 (coronavírus).

"Os próximos 15 dias serão de ampla mobilização para aplicação da D2 na população com mais de 40 anos, nos trabalhadores e grupos prioritários vacinados no semestre anterior. O avanço oportuno da segunda dose das diversas vacinas na população com mais de 40 anos pode nos dar a expectativa de que no mês de outubro teremos a consolidação da queda de internação e óbitos no Estado", pontuou.